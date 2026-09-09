Безумное американское дерби. Определен первый полуфиналист US Open 2026
Фрэнсис Тиафо вырвал победу у Алекса Микельсена, отыграв с 0:2 по сетам
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (ATP 12) пробился в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.
В четвертьфинале мейджора Тиафо вырвал победу у соотечественника Алекса Микельсена (ATP 46) в пятисетовом триллере за 4 часа и 41 минуту – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).
Это было третье очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Фрэнсиса.
Уступая 0:2 по сетам, Тиафо совершил невероятный камбек и завершил поединок в свою пользу.
Помимо Микельсена Фрэнсис также обыграл Мартина Дамма, Рэйя Сакамото, Валентена Вашера и нейтрала Даниила Медведева.
28-летний американец в третий раз сыграет в полуфинале домашнего мейджора. Ранее он доходил до этой стадии в 2022 и в 2024 годах.
В 1/2 финала Фрэнсис сыграет либо с Беном Шелтоном, либо с Карлосом Алькарасом.
US Open 2026. Хард, четвертьфинал
Фрэнсис Тиафо [11] – Алекс Микельсен – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6)
Фотогалерея матча
Инфографика
FOE-NOMENAL 🇺🇸— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026
From two sets and a break down, and then a break down in the fifth, Frances Tiafoe defeats Michelsen 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6! pic.twitter.com/8PMMeQ0ETh
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