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US Open
09 сентября 2026, 02:07 | Обновлено 09 сентября 2026, 02:19
122
0

Безумное американское дерби. Определен первый полуфиналист US Open 2026

Фрэнсис Тиафо вырвал победу у Алекса Микельсена, отыграв с 0:2 по сетам

09 сентября 2026, 02:07 | Обновлено 09 сентября 2026, 02:19
122
0
Безумное американское дерби. Определен первый полуфиналист US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (ATP 12) пробился в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале мейджора Тиафо вырвал победу у соотечественника Алекса Микельсена (ATP 46) в пятисетовом триллере за 4 часа и 41 минуту – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).

Это было третье очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Фрэнсиса.

Уступая 0:2 по сетам, Тиафо совершил невероятный камбек и завершил поединок в свою пользу.

Помимо Микельсена Фрэнсис также обыграл Мартина Дамма, Рэйя Сакамото, Валентена Вашера и нейтрала Даниила Медведева.

28-летний американец в третий раз сыграет в полуфинале домашнего мейджора. Ранее он доходил до этой стадии в 2022 и в 2024 годах.

В 1/2 финала Фрэнсис сыграет либо с Беном Шелтоном, либо с Карлосом Алькарасом.

US Open 2026. Хард, четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо [11] – Алекс Микельсен – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6)

Фотогалерея матча

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Фрэнсис Тиафо Алекс Микельсен US Open 2026 Рэй Сакамото
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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