ФОТО. Красавица-девушка Зверева восхитила сеть дерзким образом
София Томалла похвасталась фигурой в ярком мини-платье
Девушка немецкого теннисиста Александра Зверева – София Томалла – привлекла внимание поклонников новой публикацией в Instagram.
36-летняя телеведущая и модель опубликовала серию эффектных кадров, на которых позирует в коротком красном мини-платье. Образ Софии собрал множество комплиментов от подписчиков.
«Одета для вызова, очевидно», – подписала публикацию Томалла.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
София имеет около 1,4 миллиона подписчиков в Instagram и известна в Германии как телеведущая и актриса. Она встречается со Зверевым уже несколько лет и регулярно поддерживает теннисиста на крупных турнирах.
Сейчас Зверев выступает на US Open, а София находится вместе с ним в Нью-Йорке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис смог посетить последний матч «Динамо»
Академия «Шахтера» выпустила 9 участников Лиги чемпионов