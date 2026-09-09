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09 сентября 2026, 03:05 | Обновлено 09 сентября 2026, 03:11
188
0

ФОТО. Красавица-девушка Зверева восхитила сеть дерзким образом

София Томалла похвасталась фигурой в ярком мини-платье

09 сентября 2026, 03:05 | Обновлено 09 сентября 2026, 03:11
188
0
ФОТО. Красавица-девушка Зверева восхитила сеть дерзким образом
Instagram. София Томалла
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Девушка немецкого теннисиста Александра ЗвереваСофия Томалла – привлекла внимание поклонников новой публикацией в Instagram.

36-летняя телеведущая и модель опубликовала серию эффектных кадров, на которых позирует в коротком красном мини-платье. Образ Софии собрал множество комплиментов от подписчиков.

«Одета для вызова, очевидно», – подписала публикацию Томалла.

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София имеет около 1,4 миллиона подписчиков в Instagram и известна в Германии как телеведущая и актриса. Она встречается со Зверевым уже несколько лет и регулярно поддерживает теннисиста на крупных турнирах.

Сейчас Зверев выступает на US Open, а София находится вместе с ним в Нью-Йорке.

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фото Александр Зверев девушки София Томалла lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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