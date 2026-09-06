US Open06 сентября 2026, 16:47 |
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Три украинские теннисистки сыграют на юниорском US Open 2026
В Нью-Йорке выступят Антонина Сушкова, София Белинская и Полина Скляр
06 сентября 2026, 16:47 |
194
0
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Три украинские теннисистки сыграют на юниорском Открытом чемпионате США 2026.
В Нью-Йорке выступят Антонина Сушкова, София Белинская и Полина Скляр.
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Для каждой из украинок это будет дебютное выступление на US Open.
Соперницы украинок в R1 юниорского US Open 2026
- Антонина Сушкова – Юйчэнь Линь
- София Белинская – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11]
- Полина Скляр [9] – Холли Смарт
Сетка юниорского US Open 2026
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