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US Open
06 сентября 2026, 16:47 |
194
0

Три украинские теннисистки сыграют на юниорском US Open 2026

В Нью-Йорке выступят Антонина Сушкова, София Белинская и Полина Скляр

06 сентября 2026, 16:47 |
194
0
Три украинские теннисистки сыграют на юниорском US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. София Белинская
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Три украинские теннисистки сыграют на юниорском Открытом чемпионате США 2026.

В Нью-Йорке выступят Антонина Сушкова, София Белинская и Полина Скляр.

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Для каждой из украинок это будет дебютное выступление на US Open.

Соперницы украинок в R1 юниорского US Open 2026

  • Антонина Сушкова – Юйчэнь Линь
  • София Белинская – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11]
  • Полина Скляр [9] – Холли Смарт

Сетка юниорского US Open 2026

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София Белинская Антонина Сушкова US Open 2026 Полина Скляр юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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