Три украинские теннисистки сыграют на юниорском US Open 2026

Три украинские теннисистки сыграют на юниорском Открытом чемпионате США 2026.

В Нью-Йорке выступят Антонина Сушкова, София Белинская и Полина Скляр.

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Для каждой из украинок это будет дебютное выступление на US Open.

Соперницы украинок в R1 юниорского US Open 2026

Антонина Сушкова – Юйчэнь Линь

Антонина Сушкова – Юйчэнь Линь София Белинская – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11]

София Белинская – Фелицата Дорофеева-Рыбас [11] Полина Скляр [9] – Холли Смарт

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