US Open06 сентября 2026, 00:34 |
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Гауфф выиграла девятый матч подряд и пробилась в 1/8 финала US Open 2026
Коко в двух сетах переиграла Кристину Букшу в матче третьего раунда мейджора в США
06 сентября 2026, 00:34 |
225
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Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.
В третьем раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 40) за 1 час и 28 минут.
US Open 2026. 1/16 финала
Кристина Букша (Испания) – Коко Гауфф (США) [4] – 3:6, 4:6
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