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  4. Гауфф выиграла девятый матч подряд и пробилась в 1/8 финала US Open 2026
US Open
06 сентября 2026, 00:34 |
225
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Гауфф выиграла девятый матч подряд и пробилась в 1/8 финала US Open 2026

Коко в двух сетах переиграла Кристину Букшу в матче третьего раунда мейджора в США

06 сентября 2026, 00:34 |
225
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Гауфф выиграла девятый матч подряд и пробилась в 1/8 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 40) за 1 час и 28 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Кристина Букша (Испания) – Коко Гауфф (США) [4] – 3:6, 4:6

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Один из фаворитов на трофей US Open проиграл матч 3-го круга с 2:0 по сетам
Коко Гауфф Кристина Букша US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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З такою поганою подачею, дааааааа, але умовна Носкова декласує її 
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