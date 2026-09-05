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US Open
05 сентября 2026, 02:10 | Обновлено 05 сентября 2026, 02:25
77
0

Калинина удачно стартовала в парном разряде US Open 2026

Ангелина вместе с Анной Бондар переиграла Алину Корнееву и Дарью Видманову в матче R1

05 сентября 2026, 02:10 | Обновлено 05 сентября 2026, 02:25
77
0
Калинина удачно стартовала в парном разряде US Open 2026
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка вместе с Анной Бондар (Венгрия) в двух сетах переиграли тандем Алина Корнеева / Дарья Видманова (Чехия) за 1 час и 22 минуты.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Анна Бондар (Венгрия) – Алина Корнеева / Дарья Видманова (Чехия) – 7:5, 6:4

Калинина провела первый совместный матч с Бондар. Далее Ангелина и Анна сыграют с польским дуэтом Майя Хвалиньска / Магда Линетт.

Калинина завершила выступления в одиночном разряде US Open в первом круге, уступив Химено Сакацуме.

Помимо Ангелины, в 1/16 финала парного разряда мейджора в Нью-Йорке из украинок сыграют Марта Костюк (вместе с Еленой-Габриэлой Русе) и сестры Киченок – Людмила и Надежда.

Статистика матча

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Ангелина Калинина Алина Корнеева Дарья Видманова Анна Бондар US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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