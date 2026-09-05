Калинина удачно стартовала в парном разряде US Open 2026
Ангелина вместе с Анной Бондар переиграла Алину Корнееву и Дарью Видманову в матче R1
Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка вместе с Анной Бондар (Венгрия) в двух сетах переиграли тандем Алина Корнеева / Дарья Видманова (Чехия) за 1 час и 22 минуты.
US Open 2026. Пары, 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) / Анна Бондар (Венгрия) – Алина Корнеева / Дарья Видманова (Чехия) – 7:5, 6:4
Калинина провела первый совместный матч с Бондар. Далее Ангелина и Анна сыграют с польским дуэтом Майя Хвалиньска / Магда Линетт.
Калинина завершила выступления в одиночном разряде US Open в первом круге, уступив Химено Сакацуме.
Помимо Ангелины, в 1/16 финала парного разряда мейджора в Нью-Йорке из украинок сыграют Марта Костюк (вместе с Еленой-Габриэлой Русе) и сестры Киченок – Людмила и Надежда.
Статистика матча
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