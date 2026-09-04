КОСТЮК: «Было непросто выходить на матч, зная, что я проигрываю ей 0:2»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Екатериной Александровой в матче 1/16 финала US Open 2026:

– Поздравляем, Марта. До этого вы дважды встречались со своей соперницей и оба раза проиграли. Как вам удалось сегодня всё изменить?

– Ну, прежде всего – благодаря всем вам. Огромное спасибо за вашу поддержку. Да, атмосфера была потрясающей. В последний раз я играла с ней четыре года назад, так что прошло уже довольно много времени. Мне кажется, с тех пор я очень сильно изменилась и как человек, и как игрок. Конечно, было непросто выходить на этот матч, зная, что я проигрываю ей 0:2 по личным встречам, но я была готова к борьбе.

– Вы проводите лучший сезон в своей карьере, поэтому, что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе. Но хватит вопросов о теннисе. Мне кажется, в таких интервью нам нужны и более веселые вопросы. Поэтому я хочу немного поговорить с вами о моде. Когда вы вышли на корт, я назвала вас главной модницей US Open. И это правда. Всем нравится то, в чем выходит Марта. У вас была потрясающая коллаборация с Wilson – платье Marta. Для тех, кто не знает: Wilson создал специальное платье как своего рода отсылку к свадебному платью Марты. Его полностью раскупили. Кажется, оно даже находится в музее Уимблдона. Готовите ли вы еще какие-нибудь интересные дизайны, которые будут такими же яркими?

– Ну, я пока не могу многого рассказать, но я уже видела коллекцию на следующий год. Единственное, что могу сказать: для платья на US Open в следующем году готовится невероятная коллаборация. Не могу сказать, с кем, и вообще больше ничего не могу раскрывать, но я уже его примеряла – оно невероятное. Я очень его жду, хотя до этого еще целый год. Но да, впереди много всего интересного, так что следите за новостями. Я действительно пока не могу многого рассказать.

– Вы услышали это первыми, дамы! И последний вопрос. Я сама хозяйка двух собак. А вы – знаменитая хозяйка собак. Я видела, как они здесь бегают, они такие милые. Игроков часто спрашивают об их любимых местах в Нью-Йорке, но я хочу спросить о ваших собаках. Куда любят ходить они? Они большие поклонники Центрального парка? Что им вообще нравится?

– Во-первых, я живу в Бруклине. Я не останавливаюсь на Манхэттене, слава богу. Простите все (смеется). Я просто не могу жить на Манхэттене. А рядом с нами, в Вильямсбурге, есть замечательный парк, и они очень любят там гулять. Если честно, у маленьких собак есть свои плюсы, потому что им не нужно долго гулять. Давайте будем честны: они погуляют 15 минут – и уже устали. Так что в этом плане с ними довольно легко. Но вообще да, здесь не так много мест, где можно гулять с собаками, но мы стараемся использовать то, что есть, по максимуму.

Флеш-интервью Марты Костюк