Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Было непросто выходить на матч, зная, что я проигрываю ей 0:2»
US Open
04 сентября 2026, 20:15 | Обновлено 04 сентября 2026, 20:16
1156
1

КОСТЮК: «Было непросто выходить на матч, зная, что я проигрываю ей 0:2»

Флеш-интервью Марты после победы над Екатериной Александровой в 1/16 финала US Open

04 сентября 2026, 20:15 | Обновлено 04 сентября 2026, 20:16
1156
1 Comments
КОСТЮК: «Было непросто выходить на матч, зная, что я проигрываю ей 0:2»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Екатериной Александровой в матче 1/16 финала US Open 2026:

– Поздравляем, Марта. До этого вы дважды встречались со своей соперницей и оба раза проиграли. Как вам удалось сегодня всё изменить?

– Ну, прежде всего – благодаря всем вам. Огромное спасибо за вашу поддержку. Да, атмосфера была потрясающей. В последний раз я играла с ней четыре года назад, так что прошло уже довольно много времени. Мне кажется, с тех пор я очень сильно изменилась и как человек, и как игрок. Конечно, было непросто выходить на этот матч, зная, что я проигрываю ей 0:2 по личным встречам, но я была готова к борьбе.

– Вы проводите лучший сезон в своей карьере, поэтому, что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе. Но хватит вопросов о теннисе. Мне кажется, в таких интервью нам нужны и более веселые вопросы. Поэтому я хочу немного поговорить с вами о моде. Когда вы вышли на корт, я назвала вас главной модницей US Open. И это правда. Всем нравится то, в чем выходит Марта. У вас была потрясающая коллаборация с Wilson – платье Marta. Для тех, кто не знает: Wilson создал специальное платье как своего рода отсылку к свадебному платью Марты. Его полностью раскупили. Кажется, оно даже находится в музее Уимблдона. Готовите ли вы еще какие-нибудь интересные дизайны, которые будут такими же яркими?

– Ну, я пока не могу многого рассказать, но я уже видела коллекцию на следующий год. Единственное, что могу сказать: для платья на US Open в следующем году готовится невероятная коллаборация. Не могу сказать, с кем, и вообще больше ничего не могу раскрывать, но я уже его примеряла – оно невероятное. Я очень его жду, хотя до этого еще целый год. Но да, впереди много всего интересного, так что следите за новостями. Я действительно пока не могу многого рассказать.

– Вы услышали это первыми, дамы! И последний вопрос. Я сама хозяйка двух собак. А вы – знаменитая хозяйка собак. Я видела, как они здесь бегают, они такие милые. Игроков часто спрашивают об их любимых местах в Нью-Йорке, но я хочу спросить о ваших собаках. Куда любят ходить они? Они большие поклонники Центрального парка? Что им вообще нравится?

– Во-первых, я живу в Бруклине. Я не останавливаюсь на Манхэттене, слава богу. Простите все (смеется). Я просто не могу жить на Манхэттене. А рядом с нами, в Вильямсбурге, есть замечательный парк, и они очень любят там гулять. Если честно, у маленьких собак есть свои плюсы, потому что им не нужно долго гулять. Давайте будем честны: они погуляют 15 минут – и уже устали. Так что в этом плане с ними довольно легко. Но вообще да, здесь не так много мест, где можно гулять с собаками, но мы стараемся использовать то, что есть, по максимуму.

Флеш-интервью Марты Костюк

По теме:
Пегула совершила камбек. Определена первая пара 1/8 финала US Open 2026
Л. Киченок / Н. Киченок – Бартункова / Осорио. Смотреть онлайн. LIVE
Олейникова / Марчинко – Дарт / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Екатерина Александрова US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
Футбол | 04 сентября 2026, 08:02 18
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии

Тим Спейерс раскритиковал переход украинца

Игрок Динамо: «Суркис – талантливый вратарь. Он это переживет»
Футбол | 04 сентября 2026, 17:51 26
Игрок Динамо: «Суркис – талантливый вратарь. Он это переживет»
Игрок Динамо: «Суркис – талантливый вратарь. Он это переживет»

Ольховый сыграл первый матч в УПЛ за Динамо

У Бондаренко большие проблемы. Аль-Ахли хочет разорвать его аренду
Футбол | 04.09.2026, 01:26
У Бондаренко большие проблемы. Аль-Ахли хочет разорвать его аренду
У Бондаренко большие проблемы. Аль-Ахли хочет разорвать его аренду
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
Бокс | 04.09.2026, 09:42
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
«Это жалко, он проиграл». В США выступили с заявлением о бое Усике
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
Теннис | 04.09.2026, 16:24
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Є ще одна модниця в турі - Осака, але на відміну від Марти та стильного Вілсона, та наряджається в якісь пір'я, чим приваблює виключно фріків. 
Ответить
0
Популярные новости
В Аргентине остановят все матчи из-за Лионеля Месси
В Аргентине остановят все матчи из-за Лионеля Месси
02.09.2026, 22:15 7
Футбол
Чемпион мира назвал виновного в поражении Итаумы от Хрговича
Чемпион мира назвал виновного в поражении Итаумы от Хрговича
03.09.2026, 05:44 4
Бокс
Сборная Украины по волейболу начала турнир в Эстонии с победы
Сборная Украины по волейболу начала турнир в Эстонии с победы
03.09.2026, 18:15
Волейбол
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
03.09.2026, 07:05 14
Футбол
Зинченко получил предложение от легендарного клуба – источник
Зинченко получил предложение от легендарного клуба – источник
03.09.2026, 10:35 24
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
03.09.2026, 06:12 5
Бокс
Усик выступил с официальным заявлением о Хижняке
Усик выступил с официальным заявлением о Хижняке
04.09.2026, 05:02 1
Бокс
Руководителя известного украинского клуба забрал ТЦК. Известна его судьба
Руководителя известного украинского клуба забрал ТЦК. Известна его судьба
04.09.2026, 09:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем