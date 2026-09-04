Вечером 4 сентября и в ночь на 5 сентября украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина – проведут матчи третьего раунда Открытого чемпионата США 2026.

Костюк на кортах US Open уже успела переиграть Сторм Хантер и Слоан Стивенс, а Свитолина на своем пути одолела Солану Сиерру и Майю Джойнт.

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В 1/16 финала американского мейджора и Марта, и Элина встретятся с «нейтралками» – Екатериной Александровой и Анной Калинской соответственно.

Поединок Костюк против Александровой начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву на Grandstand. Свитолина и Калинская должны стартовать в 04:00 на Louis Armstrong Stadium.

YouTube-канал Game Set Ukraine – проект спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера betking – поделился небольшим анонсом предстоящих игр Элины и Марты.

Ведущая проекта и редактор сайта Sport.ua Алина Грушко поделилась прогнозами на матчи Свитолиной и Костюк.

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ВИДЕО. Game Set Ukraine: анонс матчей Свитолиной и Костюк в 1/16 финала USO

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