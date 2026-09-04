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  4. Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 4 сентября
US Open
04 сентября 2026, 14:41 |
146
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 4 сентября

В четверг в Нью-Йорке одиночные матчи 1/16 финала проведут Свитолина и Костюк

04 сентября 2026, 14:41 |
146
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 4 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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4 сентября на Открытом чемпионате США 2026 состоятся матчи 1/16 финала в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки в парных турнирах.

В пятницу в Нью-Йорке одиночные поединки проведут Марта Костюк и Элина Свитолина.

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В парном турнире выступления начнут Александра Олейникова, сестры Киченок Людмила и Надежда, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/16 финала

Grandstand. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 04:00)
Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]

US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №15. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Александра Олейникова / Петра Марчинко – Хэрриет Дарт / Майя Ламсден

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Людмила Киченок / Надежда Киченок Никола Бартункова / Камила Осорио

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 21:00)
Юлия Стародубцева / Дарья Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Дарья Снигур / Ханне Вандевинкель – Элизе Мертенс / Диана Шнайдер [8]

Корт 13. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Ангелина Калинина / Анна Бондар – Алина Корнеева / Дарья Видманова

Расписание матчей на US Open 2026 на 4 сентября

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US Open 2026 расписание Элина Свитолина Марта Костюк Анна Калинская Екатерина Александрова Дарья Снигур Ханне Вандевинкель Ангелина Калинина Анна Бондар Людмила Киченок Надежда Киченок Юлия Стародубцева Дарья Касаткина Александра Олейникова Петра Марчинко Хэрриет Дарт Майя Ламсден Никола Бартункова Камила Осорио Ян Чжаосюань Элизе Мертенс Диана Шнайдер Алина Корнеева Дарья Видманова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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