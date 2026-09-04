Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 4 сентября

4 сентября на Открытом чемпионате США 2026 состоятся матчи 1/16 финала в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки в парных турнирах.

В пятницу в Нью-Йорке одиночные поединки проведут Марта Костюк и Элина Свитолина.

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В парном турнире выступления начнут Александра Олейникова, сестры Киченок Людмила и Надежда, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/16 финала

Grandstand. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 04:00)

Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]

US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №15. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Александра Олейникова / Петра Марчинко – Хэрриет Дарт / Майя Ламсден

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Никола Бартункова / Камила Осорио

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Юлия Стародубцева / Дарья Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Дарья Снигур / Ханне Вандевинкель – Элизе Мертенс / Диана Шнайдер [8]

Корт 13. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Ангелина Калинина / Анна Бондар – Алина Корнеева / Дарья Видманова

Расписание матчей на US Open 2026 на 4 сентября