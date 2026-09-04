Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 4 сентября
В четверг в Нью-Йорке одиночные матчи 1/16 финала проведут Свитолина и Костюк
4 сентября на Открытом чемпионате США 2026 состоятся матчи 1/16 финала в одиночных разрядах, а также продолжатся поединки в парных турнирах.
В пятницу в Нью-Йорке одиночные поединки проведут Марта Костюк и Элина Свитолина.
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В парном турнире выступления начнут Александра Олейникова, сестры Киченок Людмила и Надежда, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/16 финала
Grandstand. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 04:00)
Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]
US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №15. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Александра Олейникова / Петра Марчинко – Хэрриет Дарт / Майя Ламсден
Корт №13. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Никола Бартункова / Камила Осорио
Корт №5. 3-й запуск (не ранее 21:00)
Юлия Стародубцева / Дарья Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Дарья Снигур / Ханне Вандевинкель – Элизе Мертенс / Диана Шнайдер [8]
Корт 13. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Ангелина Калинина / Анна Бондар – Алина Корнеева / Дарья Видманова
Расписание матчей на US Open 2026 на 4 сентября
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