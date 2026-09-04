Прошлогодний четвертьфиналист проиграл 70-й ракетке в R2 и вылетел с USO
Алекс де Минаур потерпел поражение от Ботика ван де Зандсхулпа в трех сетах
Австралийский теннисист Алекс де Минаур (ATP 7) завершил выступления на открытом чемпионате США 2026.
Во втором раунде американского мейджора де Минаур проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (ATP 70) в трех сетах за 2 часа и 45 минут – 4:6, 5:7, 2:6.
Это было пятое очное противостояние соперников. Ботик впервые одолел Алекса.
Лучший результат де Минаура на US Open – четвертьфиналы 2020, 2024 и 2025 годов. Последний раз австралиец вылетал ранее третьего круга мейджора в США в 2021 году, когда на старте соревнований уступил американцу Тейлору Фритцу.
Для Ботика это будет четвертый в карьере выход в 1/16 финала Открытого чемпионата США.
В третьем круге нидерландец сыграет с либо с Зизу Бергсом, либо с Йеспером де Йонгом.
US Open 2026. Хард, 1/32 финала
Ботик ван де Зандсхулп – Алекс де Минаур [6] – 6:4, 7:5, 6:2
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