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US Open
04 сентября 2026, 04:04 | Обновлено 04 сентября 2026, 04:12
173
0

Прошлогодний четвертьфиналист проиграл 70-й ракетке в R2 и вылетел с USO

Алекс де Минаур потерпел поражение от Ботика ван де Зандсхулпа в трех сетах

04 сентября 2026, 04:04 | Обновлено 04 сентября 2026, 04:12
173
0
Прошлогодний четвертьфиналист проиграл 70-й ракетке в R2 и вылетел с USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур
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Австралийский теннисист Алекс де Минаур (ATP 7) завершил выступления на открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде американского мейджора де Минаур проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (ATP 70) в трех сетах за 2 часа и 45 минут – 4:6, 5:7, 2:6.

Это было пятое очное противостояние соперников. Ботик впервые одолел Алекса.

Лучший результат де Минаура на US Open – четвертьфиналы 2020, 2024 и 2025 годов. Последний раз австралиец вылетал ранее третьего круга мейджора в США в 2021 году, когда на старте соревнований уступил американцу Тейлору Фритцу.

Для Ботика это будет четвертый в карьере выход в 1/16 финала Открытого чемпионата США.

В третьем круге нидерландец сыграет с либо с Зизу Бергсом, либо с Йеспером де Йонгом.

US Open 2026. Хард, 1/32 финала

Ботик ван де Зандсхулп Алекс де Минаур [6] – 6:4, 7:5, 6:2

Фотогалерея матча

Инфографика

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Алекс де Минаур Ботик ван де Зандсхулп US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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