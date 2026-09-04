Александра Олейникова – Александра Эала. Поражение в R2 US Open. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026
3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова проиграла 18-й ракетке мира Александре Эале в матче второго раунда Открытого чемпионата США 2026.
Олейникова потерпела поражение в двух сетах – 1:6, 4:6. Встреча завершилась за 1 час и 5 минут.
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Это было второе очное противостояние соперниц. В мае 2026 года Александра одолела филиппинку на пятисотнике в Страсбурге.
Эала в 1/16 финала US Open поборется либо с Ивой Йович, либо с Франческой Джонс.
US Open 2026. 1/32 финала
Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [17] – 1:6, 4:6
Видеообзор матча
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