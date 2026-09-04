Александра Олейникова – Александра Эала. Поражение в R2 US Open. Видеообзор

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3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова проиграла 18-й ракетке мира Александре Эале в матче второго раунда Открытого чемпионата США 2026.

Олейникова потерпела поражение в двух сетах – 1:6, 4:6. Встреча завершилась за 1 час и 5 минут.

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Это было второе очное противостояние соперниц. В мае 2026 года Александра одолела филиппинку на пятисотнике в Страсбурге.

Эала в 1/16 финала US Open поборется либо с Ивой Йович, либо с Франческой Джонс.

US Open 2026. 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [17] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча