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  4. Александра Олейникова – Александра Эала. Поражение в R2 US Open. Видеообзор
US Open
04 сентября 2026, 01:23 |
61
0

Александра Олейникова – Александра Эала. Поражение в R2 US Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026

04 сентября 2026, 01:23 |
61
0
Александра Олейникова – Александра Эала. Поражение в R2 US Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова проиграла 18-й ракетке мира Александре Эале в матче второго раунда Открытого чемпионата США 2026.

Олейникова потерпела поражение в двух сетах – 1:6, 4:6. Встреча завершилась за 1 час и 5 минут.

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Это было второе очное противостояние соперниц. В мае 2026 года Александра одолела филиппинку на пятисотнике в Страсбурге.

Эала в 1/16 финала US Open поборется либо с Ивой Йович, либо с Франческой Джонс.

US Open 2026. 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [17] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча

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Олейникова проиграла Эале в матче 1/32 финала US Open 2026
Александра Олейникова Александра Эала теннисные видеообзоры US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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