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  4. КОСТЮК: «В жизни есть вещи гораздо страшнее, чем проиграть теннисный матч»
US Open
03 сентября 2026, 09:43 |
781
0

КОСТЮК: «В жизни есть вещи гораздо страшнее, чем проиграть теннисный матч»

Флеш-интервью Марты после победы над Слоан Стивенс во втором раунде US Open

03 сентября 2026, 09:43 |
781
0
КОСТЮК: «В жизни есть вещи гораздо страшнее, чем проиграть теннисный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Слоан Стивенс в матче второго раунда Открытого чемпионата США 2026:

– Марта, прежде всего, мне немного неловко прерывать вашу танцевальную вечеринку, которую вы здесь устроили для себя. Может быть, немного расскажете об этой песне? Похоже, она вам очень нравится, и вы даже не против немного попеть в караоке. Что особенного в этой песне?

– Я никогда не упущу возможности спеть хорошее караоке (улыбается). Да, это песня группы Kaleo, она называется No Good. Агата, которая работает в USTA, спросила меня, под какую песню я хотела бы выйти на корт перед выставочным матчем против Аманды. Я назвала эту. И, похоже, теперь она будет звучать перед каждым моим матчем.

– Если уж говорить об этом матче: вы играли со Слоан всего 15 дней назад. Как вам снова встречаться с соперницей через такой короткий промежуток времени? Вам это нравится, потому что вы уже знаете её приёмы, или, наоборот, не нравится, ведь теперь и она знает ваши?

– Хороший вопрос. Со мной такое случалось не очень часто. Я немного нервничала и не знала, чего ожидать, потому что, с одной стороны, я вроде бы знала, чего от неё ожидать, но в то же время понимала, что она попытается что-то изменить. В то же время я знала, как играет Слоан, и уже побеждала её. Но да, это другой турнир, это Grand Slam, и она здесь побеждала.

Кстати, есть один интересный факт. Помню, когда я выступала здесь среди юниоров, то выиграла титул в парном разряде, и в тот же день Слоан стала чемпионкой турнира. У меня даже есть совместная фотография с ней в лаунж-зоне для игроков. Возможно, сегодня её опубликую — в честь нашего матча. Но да, играть здесь, безусловно, совсем по-другому.

– Вы проводите невероятный сезон: завоевали крупный титул в Мадриде, доходили до решающих стадий на крупных турнирах, а сейчас занимаете 11-е место в мировом рейтинге. Почему именно сейчас? Как вы думаете, почему именно сейчас всё так хорошо складывается? Очевидно, для этого нужно время, но можете ли вы объяснить, почему этот прорыв произошел именно сейчас?

– Прежде всего я точно хочу поблагодарить свою команду за то, что она оставалась рядом со мной в очень сложные времена. Без них меня здесь точно не было бы. Мы все чрезвычайно много работали, и нужно приложить огромные усилия, чтобы оказаться на этом уровне.

Думаю, одна вещь, которую я точно изменила, – теперь я в полной мере наслаждаюсь этим видом спорта. Мне доставляет удовольствие играть перед вами [болельщиками]. Сегодня была невероятная энергетика. Огромное вам спасибо, что пришли. Это было невероятно. И да, я просто хочу продолжать получать от этого удовольствие.

– И, возможно, последний вопрос на эту тему. Марта, вы приносите с собой столько радости и света, где бы ни появлялись. Расскажите нам, как вам это удаётся. Ведь мы прекрасно понимаем, что в то же время вы и ваш народ переживаете чрезвычайно сложные времена. И несмотря на это вы сохраняете эту красоту, радость и свет. Как вы можете это объяснить?

– Да, безусловно, за этим стоит невероятно много работы, которую никто не видит. Я далеко не всегда счастлива. Думаю, максимально важно переживать плохие дни с высоко поднятой головой. Я также очень верующий человек, я христианка, и это, безусловно, помогает мне оставаться стойкой, ценить каждый день своей жизни и просто продолжать двигаться вперёд.

Сейчас в Украине очень сложно. Киев подвергается атакам уже в течение последних шести дней, и это чрезвычайно тяжело. Моя семья там. Но, опять же, я стараюсь жить своей жизнью в полную силу. Я не знаю, когда все это закончится. Также мне, безусловно, помогает сочувствие к другим и осознание того, что в жизни есть вещи гораздо страшнее, чем проиграть теннисный матч или просто провести плохой день.

Видеообзор матча Марта Костюк – Слоан Стивенс

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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