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US Open
02 сентября 2026, 14:45 | Обновлено 02 сентября 2026, 15:00
424
0

Марта Костюк – Слоан Стивенс. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала US Open

Поединок второго раунда мейджора начнется 2 сентября не ранее 20:00 по Киеву

02 сентября 2026, 14:45 | Обновлено 02 сентября 2026, 15:00
424
0
Марта Костюк – Слоан Стивенс. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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2 сентября во втором раунде Открытого чемпионата США между собой сыграют Марта Костюк (WTA 11) и Слоан Стивенс (WTA 209).

Встреча 1/32 финала US Open начнется не ранее 20:00 по Киеву.

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Марта Костюк

Украинку в этом сезоне много и заслуженно хвалят, ее прогресс среди всех теннисисток Тура выглядит самым заметным, особенно в психологическом плане. Теперь даже на мейджорах от Костюк ждут высоких результатов, ведь уже было два полуфинала в этом году.

Спортсменка хорошо играет независимо от покрытия, что свидетельствует об ее универсальности. В первом круге Марта без особых проблем прошла австралийку Сторм Хантер – 6:4, 6:1. Хоть об этом рано говорить, в третьем круге может сыграть с победительницей пары Бирелл – Александрова.

Слоан Стивенс

Американка получила wild card на этом турнире, все за былые заслуги, в 2017 году Слоан брала здесь титул. Стивенс пытается набрать форму, но вернуться на прежний уровень уже невероятно сложно.

В первом круге теннисистка прошла датчанку Клару Таусон – 6:4, 6:1, были трудности в первой партии, когда удалось отыграться с 1:3. Если на старте сезона Стивенс выглядела очень слабо, то в Торонто и Цинциннати она играла на уровне крепкого середняка. Отмечу и тот факт, что американке уже 33 года, выдерживать большие нагрузки сложнее.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, причем матч состоялся всего две недели назад на турнире в Цинциннати, тогда Костюк в непростом матче одержала победу – 7:5, 7:5.

Прогноз

Как и в недавнем очном противостоянии, Костюк котируется явным фаворитом. Хоть американку и будет поддерживать местная публика, прямо сейчас украинка лучше. Дело не в рейтинге, теннисисток разделяет 200 позиций, а в текущей форме и умении использовать свои сильные стороны.

Было бы интересно посмотреть на лучшую версию Стивенс, но она не может этого пока показать. Минимальной борьбы я ожидаю, ставлю на тотал больше 18,5 геймов за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
02.09.2026 -
20:00
Слоан Стивенс
Тотал больше 18.5 1.72 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Марта Костюк Слоан Стивенс US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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