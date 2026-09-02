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US Open
02 сентября 2026, 06:15 | Обновлено 02 сентября 2026, 06:19
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Филиппинская доминация. Определена соперница Олейниковой в 1/32 финала USO

Александра Эала разгромила Мери Стояну в 1-м раунде мейджора и вышла на украинку

02 сентября 2026, 06:15 | Обновлено 02 сентября 2026, 06:19
91
0
Филиппинская доминация. Определена соперница Олейниковой в 1/32 финала USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала
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18-я ракетка мира Александра Эала из Филиппины станет соперницей украинской теннисистки Александры Олейниковой (WTA 46) в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.

Эала стартовала на американском мейджоре с разгромной победы над Мери Стояной (США, WTA 122). Встреча завершилась за 1 час и 20 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Мери Стояна (США) [Q] – Александра Эала (Филиппины) [17] – 1:6, 2:6

Эала во второй раз в карьере выступает в основной сетке US Open и во второй раз вышла в 1/32 финала, что является ее лучшим результатом.

Александра выиграла 9 из последних 11 матчей. Всего у Эалы уже 39 побед в 2026 году.

Ранее Олейникова ни разу не играла против Эалы. Украинка стартовала на USO-2026 с победы над Риз Брантмайер.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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