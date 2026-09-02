Олейникова вышла в 1/32 финала US Open, впервые выиграв матч в Нью-Йорке

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Риз Брантмайер (США, WTA 431) за 1 час и 39 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Риз Брантмайер (США) [WC] – 6:4, 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц.

Олейникова во второй раз в карьере играет на кортах Нью-Йорка и впервые вышла во второй круг. В прошлом сезоне Александра покинула US Open на старте квалификации.

В 1/32 финала американского мейджора Александра сыграет с победительницей поединка Мери Стояна (США, WTA 122) – Александра Эала (Филиппины, WTA 18).

Олейникова стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд USO-2026. Ранее свои стартовые поединки выиграли Марта Костюк, Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.