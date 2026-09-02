Олейникова вышла в 1/32 финала US Open, впервые выиграв матч в Нью-Йорке
Александра в двух сетах одолела Риз Брантмайер на старте Открытого чемпионата США 2026
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Риз Брантмайер (США, WTA 431) за 1 час и 39 минут.
US Open 2026. 1/64 финала
Александра Олейникова (Украина) – Риз Брантмайер (США) [WC] – 6:4, 6:4
Это было первое очное противостояние соперниц.
Олейникова во второй раз в карьере играет на кортах Нью-Йорка и впервые вышла во второй круг. В прошлом сезоне Александра покинула US Open на старте квалификации.
В 1/32 финала американского мейджора Александра сыграет с победительницей поединка Мери Стояна (США, WTA 122) – Александра Эала (Филиппины, WTA 18).
Олейникова стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд USO-2026. Ранее свои стартовые поединки выиграли Марта Костюк, Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.
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