Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова вышла в 1/32 финала US Open, впервые выиграв матч в Нью-Йорке
US Open
02 сентября 2026, 01:29 | Обновлено 02 сентября 2026, 01:35
275
5

Олейникова вышла в 1/32 финала US Open, впервые выиграв матч в Нью-Йорке

Александра в двух сетах одолела Риз Брантмайер на старте Открытого чемпионата США 2026

02 сентября 2026, 01:29 | Обновлено 02 сентября 2026, 01:35
275
5 Comments
Олейникова вышла в 1/32 финала US Open, впервые выиграв матч в Нью-Йорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Риз Брантмайер (США, WTA 431) за 1 час и 39 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Риз Брантмайер (США) [WC] – 6:4, 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц.

Олейникова во второй раз в карьере играет на кортах Нью-Йорка и впервые вышла во второй круг. В прошлом сезоне Александра покинула US Open на старте квалификации.

В 1/32 финала американского мейджора Александра сыграет с победительницей поединка Мери Стояна (США, WTA 122) – Александра Эала (Филиппины, WTA 18).

Олейникова стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд USO-2026. Ранее свои стартовые поединки выиграли Марта Костюк, Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

По теме:
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Разгром на старте US Open. Видеообзор
Отыграла сет и два брейка. Определена соперница Стародубцевой в R2 US Open
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение
Футбол | 01 сентября 2026, 10:51 15
Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение
Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение

Футболист сборной Украины отказался играть в составе испанского «Эспаньола»

Стародубцева ждет. Старт игрового дня на US Open 2026 отложен из-за дождя
Теннис | 01 сентября 2026, 19:15 0
Стародубцева ждет. Старт игрового дня на US Open 2026 отложен из-за дождя
Стародубцева ждет. Старт игрового дня на US Open 2026 отложен из-за дождя

Встречи на открытых кортах в Нью-Йорке начнутся не ранее 20:30 по Киеву

Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Бокс | 01.09.2026, 08:11
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Харьков разгромил Митровицу и вышел во 2-й раунд Кубка Европы
Футбол | 01.09.2026, 16:23
Харьков разгромил Митровицу и вышел во 2-й раунд Кубка Европы
Харьков разгромил Митровицу и вышел во 2-й раунд Кубка Европы
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Бокс | 01.09.2026, 06:08
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вітаємо! З дебютом! Наступна мабуть Еала... ну, всяке буває) Нехай пощастить!)
Ответить
+2
Цікаво те шо Брантмаєр в п'ятій сотні рейтингу, але за букмекерами була фаворитом поєдинку. Оце так прикол. 
Ответить
+1
Довелось нашій амазонці включитись по повній щоб пройти гравця пятої сотні.  На сенсацію в матчі з Еалою навіть немає чого розраховувати
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Тяжело Саше даются победы... Но молодец, переломила игру в нужный момент
Ответить
+1
Популярные новости
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
01.09.2026, 06:23 34
Футбол
Экс-арбитр ФИФА разнес судейство в матче Буковина – Динамо
Экс-арбитр ФИФА разнес судейство в матче Буковина – Динамо
31.08.2026, 23:34 23
Футбол
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
31.08.2026, 23:42 17
Баскетбол
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
31.08.2026, 06:32 6
Футбол
Динамо нашло усиление после фиаско с Буковиной. Сделка завершена
Динамо нашло усиление после фиаско с Буковиной. Сделка завершена
01.09.2026, 09:01 73
Футбол
Суркис предупредил Костюка и поставил условие
Суркис предупредил Костюка и поставил условие
01.09.2026, 06:45 32
Футбол
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
01.09.2026, 07:15 33
Футбол
«Фанаты этого не понимают». Романо раскрыл детали перехода Мудрика
«Фанаты этого не понимают». Романо раскрыл детали перехода Мудрика
01.09.2026, 14:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем