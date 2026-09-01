Двое теннисистов приняли наказание ITIA. Один из них – россиянин

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) применило санкции к двум игрокам за нарушение антикоррупционных правил. Россиянин Марк Кауфман и серб Лука Тодорович согласились с наказаниями, отказавшись от права на слушание перед независимым антикоррупционным инспектором.

Кауфман получил наиболее суровую санкцию. Теннисиста отстранили от участия в официальных соревнованиях на один год и шесть месяцев, а также оштрафовали на 5000 долларов. При этом 3500 долларов из этой суммы имеют условный характер. Причиной наказания стал отказ сотрудничать с расследованием ITIA в отношении возможной коррупционной деятельности.

Тодорович получил девять недель дисквалификации и штраф в размере 10 тысяч долларов, из которых 7500 также являются условными. Его признали виновным в нарушениях, связанных со знанием или подозрением о коррупционной деятельности и непредоставлением информации о ней.

Отстранение Тодоровича вступило в силу 19 августа 2026 года. Санкции против Кауфмана начали действовать еще 24 декабря 2025-го.

Во время дисквалификации спортсмены и тренеры не могут участвовать в матчах, тренировать или посещать мероприятия, организованные или санкционированные World Tennis, ATP, WTA, турнирами Большого шлема или национальными теннисными ассоциациями.