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01 сентября 2026, 00:18 |
163
0

Двое теннисистов приняли наказание ITIA. Один из них – россиянин

Россиянина дисквалифицировали на 18 месяцев, серб получил девять недель санкций

01 сентября 2026, 00:18 |
163
0
Двое теннисистов приняли наказание ITIA. Один из них – россиянин
iStock
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) применило санкции к двум игрокам за нарушение антикоррупционных правил. Россиянин Марк Кауфман и серб Лука Тодорович согласились с наказаниями, отказавшись от права на слушание перед независимым антикоррупционным инспектором.

Кауфман получил наиболее суровую санкцию. Теннисиста отстранили от участия в официальных соревнованиях на один год и шесть месяцев, а также оштрафовали на 5000 долларов. При этом 3500 долларов из этой суммы имеют условный характер. Причиной наказания стал отказ сотрудничать с расследованием ITIA в отношении возможной коррупционной деятельности.

Тодорович получил девять недель дисквалификации и штраф в размере 10 тысяч долларов, из которых 7500 также являются условными. Его признали виновным в нарушениях, связанных со знанием или подозрением о коррупционной деятельности и непредоставлением информации о ней.

Отстранение Тодоровича вступило в силу 19 августа 2026 года. Санкции против Кауфмана начали действовать еще 24 декабря 2025-го.

Во время дисквалификации спортсмены и тренеры не могут участвовать в матчах, тренировать или посещать мероприятия, организованные или санкционированные World Tennis, ATP, WTA, турнирами Большого шлема или национальными теннисными ассоциациями.

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азарт ставки ITIA дисквалификация
Александр Гринник Источник
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