Фавориты US Open: букмекеры выше оценивают шансы Костюк, чем Свитолиной
Главные претендентки на трофей – Соболенко и Гауфф, у мужчин – Алькарас и Зверев
30 августа стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США 2026.
Перед началом US Open букмекерские конторы выставили актуальные котировки на будущих победителей в женском и мужском одиночном разрядах.
Главными претендентками на трофей американского мейджора являются Арина Соболенко (3.76) и Коко Гауфф (4.87). В топ-5 также входят Ига Свентек (5.39), Наоми Осака (9.91) и Джессика Пегула (10.81).
Из украинок наибольшие шансы на трофей букмекеры отдают Марте Костюк – 18.90. Марта – девятая фаворитка.
На титул Элины Свитолиной можно поставить с коэффициентом 36.02. Элина занимает 14-е место в списке претенденток.
В топ-40 также входит Даяна Ястремская (28-е место) – 131.08. Шансы других украинок – Дарьи Снигур, Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой и Александры Олейниковой – расцениваются выше 400.00.
Топ-10 претенденток на трофей US Open 2026
- Арина Соболенко – 3.76
- Коко Гауфф – 4.87
- Ига Свентек – 5.39
- Наоми Осака – 9.91
- Джессика Пегула – 10.81
- Елена Рыбакина – 13.50
- Мирра Андреева – 13.50
- Аманда Анисимова – 17.08
- Марта Костюк – 18.90
- Каролина Мухова / Линда Носкова – 26.02
У мужчин есть два явных фаворита – Карлос Алькарас (3.39) и Александр Зверев (3.80).
Меньше 10 коэффициент дают и на Новака Джоковича – 7.50.
Топ-10 претендентов на трофей US Open 2026
- Карлос Алькарас – 3.39
- Александр Зверев – 3.80
- Новак Джокович – 7.51
- Тейлор Фритц – 10.98
- Бен Шелтон – 11.01
- Артур Фис – 12.00
- Рафаэль Ходар – 13.00
- Феликс Оже-Альяссим – 26.02
- Даниил Медведев / Якуб Меншик / Флавио Коболли – 34.02
- Томми Пол – 41.02
Кто выиграет трофей US Open 2026 у женщин? Мнение букмекеров
Кто выиграет трофей US Open 2026 у мужчин? Мнение букмекеров
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