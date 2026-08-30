Фавориты US Open: букмекеры выше оценивают шансы Костюк, чем Свитолиной

30 августа стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США 2026.

Перед началом US Open букмекерские конторы выставили актуальные котировки на будущих победителей в женском и мужском одиночном разрядах.

Главными претендентками на трофей американского мейджора являются Арина Соболенко (3.76) и Коко Гауфф (4.87). В топ-5 также входят Ига Свентек (5.39), Наоми Осака (9.91) и Джессика Пегула (10.81).

Из украинок наибольшие шансы на трофей букмекеры отдают Марте Костюк – 18.90. Марта – девятая фаворитка.

На титул Элины Свитолиной можно поставить с коэффициентом 36.02. Элина занимает 14-е место в списке претенденток.

В топ-40 также входит Даяна Ястремская (28-е место) – 131.08. Шансы других украинок – Дарьи Снигур, Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой и Александры Олейниковой – расцениваются выше 400.00.

Топ-10 претенденток на трофей US Open 2026

Арина Соболенко – 3.76 Коко Гауфф – 4.87 Ига Свентек – 5.39 Наоми Осака – 9.91 Джессика Пегула – 10.81 Елена Рыбакина – 13.50 Мирра Андреева – 13.50 Аманда Анисимова – 17.08 Марта Костюк – 18.90 Каролина Мухова / Линда Носкова – 26.02

У мужчин есть два явных фаворита – Карлос Алькарас (3.39) и Александр Зверев (3.80).

Меньше 10 коэффициент дают и на Новака Джоковича – 7.50.

Топ-10 претендентов на трофей US Open 2026

Карлос Алькарас – 3.39 Александр Зверев – 3.80 Новак Джокович – 7.51 Тейлор Фритц – 10.98 Бен Шелтон – 11.01 Артур Фис – 12.00 Рафаэль Ходар – 13.00 Феликс Оже-Альяссим – 26.02 Даниил Медведев / Якуб Меншик / Флавио Коболли – 34.02 Томми Пол – 41.02

Кто выиграет трофей US Open 2026 у женщин? Мнение букмекеров

Кто выиграет трофей US Open 2026 у мужчин? Мнение букмекеров