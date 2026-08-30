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  4. Фавориты US Open: букмекеры выше оценивают шансы Костюк, чем Свитолиной
US Open
30 августа 2026, 17:12 |
517
0

Фавориты US Open: букмекеры выше оценивают шансы Костюк, чем Свитолиной

Главные претендентки на трофей – Соболенко и Гауфф, у мужчин – Алькарас и Зверев

30 августа 2026, 17:12 |
517
0
Фавориты US Open: букмекеры выше оценивают шансы Костюк, чем Свитолиной
US Open
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30 августа стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США 2026.

Перед началом US Open букмекерские конторы выставили актуальные котировки на будущих победителей в женском и мужском одиночном разрядах.

Главными претендентками на трофей американского мейджора являются Арина Соболенко (3.76) и Коко Гауфф (4.87). В топ-5 также входят Ига Свентек (5.39), Наоми Осака (9.91) и Джессика Пегула (10.81).

Из украинок наибольшие шансы на трофей букмекеры отдают Марте Костюк – 18.90. Марта – девятая фаворитка.

На титул Элины Свитолиной можно поставить с коэффициентом 36.02. Элина занимает 14-е место в списке претенденток.

В топ-40 также входит Даяна Ястремская (28-е место) – 131.08. Шансы других украинок – Дарьи Снигур, Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой и Александры Олейниковой – расцениваются выше 400.00.

Топ-10 претенденток на трофей US Open 2026

  1. Арина Соболенко – 3.76
  2. Коко Гауфф – 4.87
  3. Ига Свентек – 5.39
  4. Наоми Осака – 9.91
  5. Джессика Пегула – 10.81
  6. Елена Рыбакина – 13.50
  7. Мирра Андреева – 13.50
  8. Аманда Анисимова – 17.08
  9. Марта Костюк – 18.90
  10. Каролина Мухова / Линда Носкова – 26.02

У мужчин есть два явных фаворита – Карлос Алькарас (3.39) и Александр Зверев (3.80).

Меньше 10 коэффициент дают и на Новака Джоковича – 7.50.

Топ-10 претендентов на трофей US Open 2026

  1. Карлос Алькарас – 3.39
  2. Александр Зверев – 3.80
  3. Новак Джокович – 7.51
  4. Тейлор Фритц – 10.98
  5. Бен Шелтон – 11.01
  6. Артур Фис – 12.00
  7. Рафаэль Ходар – 13.00
  8. Феликс Оже-Альяссим – 26.02
  9. Даниил Медведев / Якуб Меншик / Флавио Коболли – 34.02
  10. Томми Пол – 41.02

Кто выиграет трофей US Open 2026 у женщин? Мнение букмекеров

Кто выиграет трофей US Open 2026 у мужчин? Мнение букмекеров

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US Open 2026 котировки букмекеров Марта Костюк Элина Свитолина Арина Соболенко Ига Свёнтек Джессика Пегула Наоми Осака Елена Рыбакина Карлос Алькарас (футболист) Александр Зверев Новак Джокович азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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