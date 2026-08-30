US Open 2026. Призовые по раундам

В 2026 году призовой фонд US Open составляет 108 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель $5,500,000 Финалист $2,800,000 1/2 финала $1,450,000 1/4 финала $780,000 4-й раунд $480,000 3-й раунд $290,000 2-й раунд $190,000 1-й раунд $140,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $66,000 2-й раунд $48,000 1-й раунд $32,000

Парный разряд (на команду)

Победители $1,000,000 Финалисты $500,000 1/2 финала $250,000 1/4 финала $125,000 3-й раунд $80,000 2-й раунд $50,000 1-й раунд $35,000



Парный смешанный разряд (на команду)