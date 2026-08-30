US Open30 августа 2026, 16:25 |
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US Open 2026. Призовые по раундам
Впервые в истории призовой фонд турнира Grand Slam превысит 100 млн долларов
30 августа 2026, 16:25 |
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Парный смешанный разряд (на команду)
В 2026 году призовой фонд US Open составляет 108 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$5,500,000
|Финалист
|$2,800,000
|1/2 финала
|$1,450,000
|1/4 финала
|$780,000
|4-й раунд
|$480,000
|3-й раунд
|$290,000
|2-й раунд
|$190,000
|1-й раунд
|$140,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$66,000
|2-й раунд
|$48,000
|1-й раунд
|$32,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$1,000,000
|Финалисты
|$500,000
|1/2 финала
|$250,000
|1/4 финала
|$125,000
|3-й раунд
|$80,000
|2-й раунд
|$50,000
|1-й раунд
|$35,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|$1,000,000
|Финалисты
|$500,000
|1/2 финала
|$250,000
|1/4 финала
|$120,000
|1-й раунд
|$40,000
Отметим, что в 2025 году призовой фонд турнира составлял 90,0 миллионов долларов.
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