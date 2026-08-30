Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. US Open 2026. Призовые по раундам
US Open
30 августа 2026, 16:25 |
231
0

US Open 2026. Призовые по раундам

Впервые в истории призовой фонд турнира Grand Slam превысит 100 млн долларов

30 августа 2026, 16:25 |
231
0
US Open 2026. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В 2026 году призовой фонд US Open составляет 108 миллионов долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка
Победитель $5,500,000
Финалист $2,800,000
1/2 финала $1,450,000
1/4 финала $780,000
4-й раунд $480,000
3-й раунд $290,000
2-й раунд $190,000
1-й раунд $140,000


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $66,000
2-й раунд $48,000
1-й раунд $32,000

Парный разряд (на команду)

Победители $1,000,000
Финалисты $500,000
1/2 финала $250,000
1/4 финала $125,000
3-й раунд $80,000
2-й раунд $50,000
1-й раунд $35,000

Парный смешанный разряд (на команду)
Победители $1,000,000
Финалисты $500,000
1/2 финала $250,000
1/4 финала $120,000
1-й раунд $40,000


Отметим, что в 2025 году призовой фонд турнира составлял 90,0 миллионов долларов.

По теме:
Кто станет первой ракеткой после US Open? Расклады для четырех претенденток
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
US Open 2026 Grand Slam призовые призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
Футбол | 30 августа 2026, 10:58 18
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»

Арда – о судействе

Рейтинг WTA. С каких позиций украинские теннисистки начнут US Open 2026?
Теннис | 30 августа 2026, 16:15 0
Рейтинг WTA. С каких позиций украинские теннисистки начнут US Open 2026?
Рейтинг WTA. С каких позиций украинские теннисистки начнут US Open 2026?

Стартует Открытй чемпионата США – в Нью-Йорке сыграют семь украинок

Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
Бокс | 30.08.2026, 02:07
Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Футбол | 30.08.2026, 08:12
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем
Футбол | 30.08.2026, 07:45
Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем
Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик получил предложение из Испании. Решение принято
Мудрик получил предложение из Испании. Решение принято
29.08.2026, 05:02 13
Футбол
Денис Беринчик потерпел поражение от британца Ноукса в титульном поединке
Денис Беринчик потерпел поражение от британца Ноукса в титульном поединке
30.08.2026, 00:21 14
Бокс
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
30.08.2026, 07:02 11
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Я готов поставить, что он победит Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Я готов поставить, что он победит Усика»
29.08.2026, 10:02 20
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
30.08.2026, 06:23 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой за титул чемпиона Мозес Итаума – Филип Хргович
Где смотреть онлайн бой за титул чемпиона Мозес Итаума – Филип Хргович
29.08.2026, 17:41
Бокс
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
30.08.2026, 07:25 1
Футбол
Мозес Итаума – Филип Хргович. Все результаты шоу в Лондоне
Мозес Итаума – Филип Хргович. Все результаты шоу в Лондоне
30.08.2026, 00:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем