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  4. Марта Костюк – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
30 августа 2026, 11:47 |
157
0

Марта Костюк – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026

30 августа 2026, 11:47 |
157
0
Марта Костюк – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Сторм Хантер (WTA 169). Поединок начнется вторым запуском на Grandstand после игры Легечка – Карреньо Буста. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка во втором круге поборется либо против Слоан Стивенс, либо против Клары Таусон.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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