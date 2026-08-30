Марта Костюк – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Сторм Хантер (WTA 169). Поединок начнется вторым запуском на Grandstand после игры Легечка – Карреньо Буста. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка во втором круге поборется либо против Слоан Стивенс, либо против Клары Таусон.

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