US Open27 августа 2026, 04:10 |
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Трехчасовой триллер. Сачко проиграл во 2-м круге квалификации US Open
Виталий уступил Пабло Ламасу Руису в трех сетах
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинец проиграл представителю Испании Пабло Ламасу Руису (АТР 126) в трех сетах за 3 часа и 1 минуту – 2:6, 6:4, 6:7 (11:13).
Это было первое очное противостояние соперников.
Сачко впервые в карьере сыграл в полуфинале квалификации американского мейджора.
За путевку в основную сетку Ламас Руис поборется с Ллойдом Харрисом.
US Open 2026. Квалификация
Виталий Сачко – Пабло Ламас Руис [18] – 2:6, 6:4, 6:7 (7:10)
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Світоліна - Анісімова
Костюк - Осака
Олійникова - Бартункова
Снігур - Шериф
Калініна - Чжан Шуай
Стародубцева - Пейтон Стернс
Ястремська - Зігемунд
(Нижня частина сітки - ВСІ квіліфаєрки)
Якщо наші проходять перше коло, то вже в 1/32
Світоліна - Костюк
Снігур - Калініна
Нема слів...