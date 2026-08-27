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  4. Трехчасовой триллер. Сачко проиграл во 2-м круге квалификации US Open
US Open
27 августа 2026, 04:10 |
98
1

Трехчасовой триллер. Сачко проиграл во 2-м круге квалификации US Open

Виталий уступил Пабло Ламасу Руису в трех сетах

27 августа 2026, 04:10 |
98
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Трехчасовой триллер. Сачко проиграл во 2-м круге квалификации US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинец проиграл представителю Испании Пабло Ламасу Руису (АТР 126) в трех сетах за 3 часа и 1 минуту – 2:6, 6:4, 6:7 (11:13).

Это было первое очное противостояние соперников.

Сачко впервые в карьере сыграл в полуфинале квалификации американского мейджора.

За путевку в основную сетку Ламас Руис поборется с Ллойдом Харрисом.

US Open 2026. Квалификация

Виталий Сачко – Пабло Ламас Руис [18] – 2:6, 6:4, 6:7 (7:10)

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Виталий Сачко – Пабло Ламас Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Сачко Пабло Ламас Руис US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Глянув сітку ЮСО. Це ...ь
1/64:
Світоліна - Анісімова
Костюк - Осака
Олійникова - Бартункова
Снігур - Шериф
Калініна - Чжан Шуай
Стародубцева - Пейтон Стернс
Ястремська - Зігемунд
(Нижня частина сітки - ВСІ квіліфаєрки)
Якщо наші проходять перше коло, то вже в 1/32
Світоліна - Костюк
Снігур - Калініна
Нема слів...
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