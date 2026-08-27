Трехчасовой триллер. Сачко проиграл во 2-м круге квалификации US Open

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинец проиграл представителю Испании Пабло Ламасу Руису (АТР 126) в трех сетах за 3 часа и 1 минуту – 2:6, 6:4, 6:7 (11:13).

Это было первое очное противостояние соперников.

Сачко впервые в карьере сыграл в полуфинале квалификации американского мейджора.

За путевку в основную сетку Ламас Руис поборется с Ллойдом Харрисом.

US Open 2026. Квалификация

Виталий Сачко – Пабло Ламас Руис [18] – 2:6, 6:4, 6:7 (7:10)