Вавринка получил wild card и сыграет на US Open 2026

41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 127) сыграет на Открытом чемпионате США 2026.

Вавринка получил wild card от организаторов соревнований в последний момент из-за снятия американского теннисиста Патрика Кипсона.

Швейцарец играет последний сезон профессиональной карьеры. Стэн становился чемпионом американского мейджора в 2016 году.

Изначально организаторы US Open не предоставили швейцарцу wild card, чем вызвали недовольство публики. Сам Стэн сообщал ранее, что не планирует играть квалификацию мейджора и даже попрощался с US Open, написав трогательный пост:

«Когда я впервые прибыл в Нью-Йорк из небольшого села в Швейцарии, все казалось слишком большим.

Город. Шум. Энергия. Толпы. Огни.

Но год за годом Нью-Йорк постепенно становился одним из моих любимых мест в мире.

Этот город бросал мне вызов. Он подталкивал меня вперед. Он пробуждал во мне то, что могли пробудить лишь немногие места.

Битвы, поздние ночи, невероятная атмосфера, любовь от публики...воспоминания, которые останутся со мной навсегда.

Победа на US Open, в городе, который никогда не спит, навсегда будет одним из величайших моментов моей жизни.

Спасибо, Нью-Йорк. Спасибо, US Open.

Спасибо каждому фанату, который поддерживал меня, верил в меня и делился со мной этими эмоциями на протяжении многих лет. Навсегда благодарен. Навсегда Нью-Йорк».