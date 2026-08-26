Микст US Open 2026. Полуфиналы и финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей решающих стадий смешанного парного разряда мейджора
В ночь на 27 августа на Открытом чемпионате США 2026 состоятся полуфиналы и финал в смешанном парном разряде.
Борьбу в миксте US Open продолжает украинка Элина Свитолина, которая выступает вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
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В полуфинале Свитолина и Монфис сыграют против тандема Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли. В еще одном полуфинальном поединке сойдутся дуэты Каролина Мухова (Чехия) / Якуб Меншик (Чехия) и Мирра Андреева / Андрей Рублев.
Встреча Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву. Мухова и Меншик стартуют против «нейтралов» примерно в 03:30.
Финал микста US Open состоится по завершению матчей 1/2 финала, после небольшого перерыва.
Все три поединка пройдут на центральном корте турнира – Arthur Ashe Stadium.
Микст US Open 2026. Полуфиналы и финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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