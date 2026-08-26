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US Open
26 августа 2026, 08:39 |
186
0

Микст US Open 2026. Полуфиналы и финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей решающих стадий смешанного парного разряда мейджора

26 августа 2026, 08:39 |
186
0
Микст US Open 2026. Полуфиналы и финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
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В ночь на 27 августа на Открытом чемпионате США 2026 состоятся полуфиналы и финал в смешанном парном разряде.

Борьбу в миксте US Open продолжает украинка Элина Свитолина, которая выступает вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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В полуфинале Свитолина и Монфис сыграют против тандема Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли. В еще одном полуфинальном поединке сойдутся дуэты Каролина Мухова (Чехия) / Якуб Меншик (Чехия) и Мирра Андреева / Андрей Рублев.

Встреча Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву. Мухова и Меншик стартуют против «нейтралов» примерно в 03:30.

Финал микста US Open состоится по завершению матчей 1/2 финала, после небольшого перерыва.

Все три поединка пройдут на центральном корте турнира – Arthur Ashe Stadium.

Микст US Open 2026. Полуфиналы и финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей будет доступна на Sport.ua. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Инфографика

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US Open 2026 смотреть онлайн Элина Свитолина Гаэль Монфис Белинда Бенчич Флавио Коболли Андрей Рублев Мирра Андреева Якуб Меншик Каролина Мухова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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