Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026
Анастасия уступила Александре Шубладзе на старте отбора к мейджору в США
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде отбора украинка проиграла нейтральной теннисистке Александре Шубладзе (WTA 190) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 7:6 (7:0), 1:6, 4:6.
Счет очных противостояний соперниц – 2:1 в пользу Шубладзе.
Анастасия третий раз сыграла в квалификации US Open, но прервать серию поражений в первом раунде мейджора в США ей снова не удалось.
Шубладзе в полуфинале квалификации сыграет с Дарьей Семенистой.
В отборе американского мейджора продолжает выступления украинка Вероника Подрез, которая в полуфинале сыграет против Бьянки Андрееску.
US Open 2026. Квалификация
Анастасия Соболева – Александра Шубладзе – 7:6 (7:0), 1:6, 4:6
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