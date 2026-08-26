Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде отбора украинка проиграла нейтральной теннисистке Александре Шубладзе (WTA 190) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 7:6 (7:0), 1:6, 4:6.

Счет очных противостояний соперниц – 2:1 в пользу Шубладзе.

Анастасия третий раз сыграла в квалификации US Open, но прервать серию поражений в первом раунде мейджора в США ей снова не удалось.

Шубладзе в полуфинале квалификации сыграет с Дарьей Семенистой.

В отборе американского мейджора продолжает выступления украинка Вероника Подрез, которая в полуфинале сыграет против Бьянки Андрееску.

US Open 2026. Квалификация

Анастасия Соболева – Александра Шубладзе – 7:6 (7:0), 1:6, 4:6