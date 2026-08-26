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US Open
26 августа 2026, 04:08 | Обновлено 26 августа 2026, 04:40
92
0

Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026

Анастасия уступила Александре Шубладзе на старте отбора к мейджору в США

26 августа 2026, 04:08 | Обновлено 26 августа 2026, 04:40
92
0
Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде отбора украинка проиграла нейтральной теннисистке Александре Шубладзе (WTA 190) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 7:6 (7:0), 1:6, 4:6.

Счет очных противостояний соперниц – 2:1 в пользу Шубладзе.

Анастасия третий раз сыграла в квалификации US Open, но прервать серию поражений в первом раунде мейджора в США ей снова не удалось.

Шубладзе в полуфинале квалификации сыграет с Дарьей Семенистой.

В отборе американского мейджора продолжает выступления украинка Вероника Подрез, которая в полуфинале сыграет против Бьянки Андрееску.

US Open 2026. Квалификация

Анастасия Соболева – Александра Шубладзе – 7:6 (7:0), 1:6, 4:6

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Анастасия Соболева US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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