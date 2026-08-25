Свитолина / Монфис – Эала / Оже-Альяссим. Старт на US Open. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала смешанного парного разряда US Open 2026
25 августа украинка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис переиграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима на старте смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.
Свитолина и Монфис одержали убедительную победу в двух сетах со счетом 4:1, 4:1 за 40 минут. Элина и Гаэль впервые сыграли в одном дуэте на официальных соревнованиях.
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В четвертьфинале US Open Свитолина и Монфис встретятся с Катериной Синяковой и Генри Паттеном.
US Open 2026. Микст. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4:1, 4:1
Видеообзор матча
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