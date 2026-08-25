Элина СВИТОЛИНА: «Я очень счастлива наконец сыграть вместе с Гаэлем»

Украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели флеш-интервью после победы над Александрой Эалой и Феликсом Оже-Альяссимом на старте смшенного парного разряда US Open 2026:

– Похоже, было очень весело. Элина, начну с вас. Это другой формат: очень короткий, нужно быть собранной с самого начала. Что сегодня стало ключевым фактором?

Элина Свитолина: Прежде всего, я очень счастлива наконец сыграть вместе с Гаэлем. Здорово разделить корт вместе. И да, я просто очень рада победе. Думаю, мы старались быть действительно сосредоточенными, но при этом получать удовольствие. Это сегодня и было ключевым.

– Гаэль, выглядело так, будто вы получаете огромное удовольствие. Это особенный момент и для вас, конечно: ваш последний US Open, и вы проводите его с семьей, с женой рядом. Что это значит для вас?

Гаэль Монфис: Привет всем. Спасибо, что пришли сюда в 10 утра. Большое вам спасибо. Да, как вы сказали, это веселый формат. И мне очень понравилось впервые сыграть с женой.

На мне было огромное давление, но мне кажется, я хорошо с ним справился. Но, опять же, это другое. Мы сыграли, мы победили, а теперь посмотрим, что будет в следующем матче.

– И играть перед этой нью-йоркской публикой – стадион был заполнен, атмосфера отличная. Элина, расскажите, как это может заряжать вас здесь, когда вы играете вместе.

Элина Свитолина: Да, это потрясающе. Правда, очень веселый формат, и так много людей, как уже сказал Гаэль. Сейчас 10 утра. Думаю, это один из самых ранних матчей, которые мы играли, наверное, с возраста до 12 лет. Но да, я очень-очень рада, что мы действительно выиграли.

В четвертьфинале US Open Свитолина и Монфис сыграют против победителей поединка Арина Соболенко / Новак Джокович – Катерина Синякова / Генри Паттен.

Фото с матча