Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз на 1/4 финала WTA 1000 в Цинциннати

В ночь на 22 августа в четвертьфинале теннисного турнира Цинциннати между собой сыграют Марта Костюк (WTA 11) и Коко Гауфф (WTA 4).

Ориентировочное время старта встречи – 03:30 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Для украинки все складывается в этом сезоне хорошо, она пожинает плоды своего тяжелого труда и работы над собой. Марта даже подошла близко к шлемам, но дважды останавливалась в полуфиналах, а главным достижением можно считать выигранный тысячник в Мадриде.

Костюк уже сформированный топ-игрок, это видно по ее характеру, отношению к делу, техническим навыкам. Простых матчей на этом турнире у украинки не было, сначала пришлось совершить камбэк против американки Софии Кенин – 4:6, 6:3, 7:5. Не все гладко получилось и против другой американки Слоан Стивенс (7:5, 7:5).

Эмоциональным и принципиальным был матч против «нейтралки» Мирры Андреевой, в котором Марта отдала первый сет 4:6, а потом снесла соперницу 6:0, 6:2, сполна отомстив за поражение в полуфинале Ролан Гаррос. Если удастся попасть в полуфинал Цинциннати, то придется сыграть с победительницей пары Бейлек – Киз.

Коко Гауфф

От американки всегда ждут титулов и борьбы за победу в каждом матче, возможно такие ожидания и давят на спортсменку. Гауфф не выиграла ни одного турнира в этом сезоне, хотя нельзя сказать, что она играла плохо. На ее счету финалы в Риме и Майами, полуфинал Уимблдона, где она в драматической битве уступила Муховой. Из последнего также можно вспомнить полуфинал Торонто.

В Цинциннати теннисистка начала с победы над «нейтралкой» Самсоновой – 2:6, 6:4, 6:1, потом прошла землячку Энн Ли – 6:1, 7:6, а в последней встрече одолела чешку Боузкову – 6:3, 6:2.

Личные встречи

У спортсменок увлекательная история очных противостояний, они пересекались пять раз, пока счет 3:2 в пользу американки. Если брать матчи на харде – Гауфф ведет 3:1. Отмечу и тот факт, что часто в их встречах завязывается борьба, в трех матчах из пяти они провели все три партии. Последний раз теннисистки играли в прошлом году на турнире в Дохе – тогда Костюк победила 6:2, 7:5.

Прогноз

Такой матч обязателен к просмотру, независимо от того, будет ли на него делаться ставка. Американка небольшой фаворит, хотя я жду интересного тенниса высокого уровня.

Даже обидно, что спортсменки встречаются только в четвертьфинале. Даю соперницам примерно равные шансы на успех, при этом, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 20,5 гейма за 1,68.