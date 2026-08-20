Аманда Анисимова – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
20 августа проходят матчи 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) в нижней части сетки.
В 20:10 по Киеву очное противостояние начали Аманда Анисимова (США, WTA 10) и Джессика Пегула (США, WTA 3).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ранее Анисимова и Пегула играли друг с другом пять разу. Счет 5:0 в пользу Джессики.
Победительница поединка в полуфинале тысячника поборется либо с Игой Свентек, либо с Еленой Рыбакиной.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей отказал «Маккаби»
Команду могут возглавить Ребров, Йовичевич или Кравченко