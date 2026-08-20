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WTA
20 августа 2026, 20:10 | Обновлено 20 августа 2026, 20:19
487
0

Аманда Анисимова – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

20 августа 2026, 20:10 | Обновлено 20 августа 2026, 20:19
487
0
Аманда Анисимова – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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20 августа проходят матчи 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) в нижней части сетки.

В 20:10 по Киеву очное противостояние начали Аманда Анисимова (США, WTA 10) и Джессика Пегула (США, WTA 3).

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Ранее Анисимова и Пегула играли друг с другом пять разу. Счет 5:0 в пользу Джессики.

Победительница поединка в полуфинале тысячника поборется либо с Игой Свентек, либо с Еленой Рыбакиной.

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Джессика Пегула Аманда Анисимова WTA Цинциннати смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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