Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка Уимблдона вылетела с тысячника в Цинциннати на стадии 1/8 финала
WTA
20 августа 2026, 00:45 | Обновлено 20 августа 2026, 01:03
239
0

Чемпионка Уимблдона вылетела с тысячника в Цинциннати на стадии 1/8 финала

Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в двух сетах и прошла в четвертьфинал

20 августа 2026, 00:45 | Обновлено 20 августа 2026, 01:03
239
0
Чемпионка Уимблдона вылетела с тысячника в Цинциннати на стадии 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Десятая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде Аманда в двух сетах одолела шестую сеяную и чемпионку Уимблдона-2026 Линду Носкову (Чехия) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) [6] – Аманда Анисимова (США) [9] – 1:6, 4:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Анисимова в третий раз одолела Носкову.

Помимо Линды, Аманда в Цинциннати также справилась с Зейнеп Сонмез и Александрой Эалой. Ее следующей оппоненткой будет Джессика Пегула.

Теперь на счету Аманды 20 побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга WTA.

Анисимова в седьмой раз в карьере вышла в четвертьфинал соревнований WTA 1000 и впервые на территории США.

Видеообзор матча

Инфографика

По теме:
Коко Гауфф – Мария Боузкова. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE
Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку в Цинциннати. Видеообзор
Костюк повторила рекорд сезона Рыбакиной и Свитолиной: 8 побед над топ-10
Аманда Анисимова Линда Носкова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины по боксу вышла на ринг против россиян. Известен результат
Бокс | 19 августа 2026, 07:42 11
Сборная Украины по боксу вышла на ринг против россиян. Известен результат
Сборная Украины по боксу вышла на ринг против россиян. Известен результат

В Сербии проходит ЧЕ по боксу среди юниоров

Суркис принял решение по поводу тренера Динамо. Переговоры начались
Футбол | 19 августа 2026, 09:56 52
Суркис принял решение по поводу тренера Динамо. Переговоры начались
Суркис принял решение по поводу тренера Динамо. Переговоры начались

Президент клуба начал переговоры с потенциально новым тренером

Ходар вылетел. Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Цинциннати
Теннис | 19.08.2026, 21:01
Ходар вылетел. Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Цинциннати
Ходар вылетел. Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Цинциннати
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
Футбол | 19.08.2026, 09:44
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
Теннис | 19.08.2026, 21:45
Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
19.08.2026, 04:12 1
Бокс
Ударили по рукам. Шахтер договорился о трансфере игрока сборной Украины
Ударили по рукам. Шахтер договорился о трансфере игрока сборной Украины
18.08.2026, 09:17 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона возбудила дисциплинарное дело против Виктора Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона возбудила дисциплинарное дело против Виктора Цыганкова
18.08.2026, 13:11 158
Футбол
Игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната
Игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната
18.08.2026, 02:55 22
Футбол
Шахтер нашел финальное усиление перед стартом в Лиге чемпионов
Шахтер нашел финальное усиление перед стартом в Лиге чемпионов
18.08.2026, 07:25 4
Футбол
Костюк дожала экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Цинциннати
Костюк дожала экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2026, 23:50 16
Теннис
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
18.08.2026, 06:44 3
Бокс
Экс-игрока Шахтера и Полесья мобилизовали в ВСУ
Экс-игрока Шахтера и Полесья мобилизовали в ВСУ
19.08.2026, 14:48 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем