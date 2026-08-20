Чемпионка Уимблдона вылетела с тысячника в Цинциннати на стадии 1/8 финала
Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в двух сетах и прошла в четвертьфинал
Десятая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертом раунде Аманда в двух сетах одолела шестую сеяную и чемпионку Уимблдона-2026 Линду Носкову (Чехия) за 1 час и 11 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала
Линда Носкова (Чехия) [6] – Аманда Анисимова (США) [9] – 1:6, 4:6
Это было четвертое очное противостояние соперниц. Анисимова в третий раз одолела Носкову.
Помимо Линды, Аманда в Цинциннати также справилась с Зейнеп Сонмез и Александрой Эалой. Ее следующей оппоненткой будет Джессика Пегула.
Теперь на счету Аманды 20 побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга WTA.
Анисимова в седьмой раз в карьере вышла в четвертьфинал соревнований WTA 1000 и впервые на территории США.
Видеообзор матча
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