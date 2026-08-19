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WTA
19 августа 2026, 22:05 | Обновлено 19 августа 2026, 22:45
1238
0

Лидер Тура по победам в сезоне вырвала путевку в четвертьфинал Цинциннати

Джессика Пегула в трех сетах одержала непростую победу над Сораной Кырстей

19 августа 2026, 22:05 | Обновлено 19 августа 2026, 22:45
1238
0
Лидер Тура по победам в сезоне вырвала путевку в четвертьфинал Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) сыграет в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде американка одержала непростую победу над Сораной Кырстей (Румыния, WTA 19) за 2 часа и 6 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [15] – Джессика Пегула (США) [3] – 2:6, 6:4, 5:7

Во второй партии Джессика вела со счетом 4:2, но позволила Соране перевести игру в третий сет. Пегула подала на матч лишь со второй попытки – при 5:4 в ее пользу Кырсте удалось сделать брейк, но американка все же выиграла последие два гейма.

Пегула провела третье очное противостояние против Кырсти и одержала третью победу.

Джессика выиграла 43-й матч на уровне Тура в 2026 году. Она является лидером женского тенниса по этому показателю.

Помимо Кырсти, Пегула в Цинциннати также выбила Симону Вальтерт и Эмму Наварро. Далее она поборется с победительницей поединка Линда Носкова – Аманда Анисимова.

Джессика проведет 25-й четвертьфинал в карьере на тысячниках, в частности пятый в 2026 году.

Видеообзор матча

Инфографика

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Джессика Пегула Сорана Кырстя WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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