Лидер Тура по победам в сезоне вырвала путевку в четвертьфинал Цинциннати
Джессика Пегула в трех сетах одержала непростую победу над Сораной Кырстей
Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) сыграет в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертом раунде американка одержала непростую победу над Сораной Кырстей (Румыния, WTA 19) за 2 часа и 6 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала
Сорана Кырстя (Румыния) [15] – Джессика Пегула (США) [3] – 2:6, 6:4, 5:7
Во второй партии Джессика вела со счетом 4:2, но позволила Соране перевести игру в третий сет. Пегула подала на матч лишь со второй попытки – при 5:4 в ее пользу Кырсте удалось сделать брейк, но американка все же выиграла последие два гейма.
Пегула провела третье очное противостояние против Кырсти и одержала третью победу.
Джессика выиграла 43-й матч на уровне Тура в 2026 году. Она является лидером женского тенниса по этому показателю.
Помимо Кырсти, Пегула в Цинциннати также выбила Симону Вальтерт и Эмму Наварро. Далее она поборется с победительницей поединка Линда Носкова – Аманда Анисимова.
Джессика проведет 25-й четвертьфинал в карьере на тысячниках, в частности пятый в 2026 году.
Видеообзор матча
Инфографика
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