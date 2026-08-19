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  4. Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 августа 2026, 09:50 |
632
0

Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

19 августа 2026, 09:50 |
632
0
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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19 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде украинка сыграет против «нейтральной» пятой сеяной Мирры Андреевой (WTA 6). Встреча начнется вторым запуском на Champions' Court после игры Кемпен / Панова – Данилина / Крунич. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Марты.

Победительница поединка в 1/4 финала сыграет либо с Коко Гауфф, либо с Марией Боузковой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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