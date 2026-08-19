Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде украинка сыграет против «нейтральной» пятой сеяной Мирры Андреевой (WTA 6). Встреча начнется вторым запуском на Champions' Court после игры Кемпен / Панова – Данилина / Крунич. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Марты.

Победительница поединка в 1/4 финала сыграет либо с Коко Гауфф, либо с Марией Боузковой.

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