Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати

19 августа в четвертом круге турнира Цинциннати свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 11) и Мирра Андреева (WTA 6).

Старт матча запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинка быстро освоилась в этом сезоне среди топ-теннисисток, она показывает стабильную игру и высокие результаты. Сейчас Марта в шаге от топ-10, но о рейтинге точно не стоит думать. Теннисистка блестяще выглядела на грунте, на этом покрытии она взяла титулы в Руане и Мадриде, а также дошла до полуфинала Ролан Гаррос.

Хорошо смотрится украинка и на харде, хотя в Цинциннати матчи не были простыми, Костюк начала со второго круга, где в упорной борьбе одолела когда-то грозную американку Софию Кенин – 4:6, 6:3, 7:5, в последней партии пришлось отыграться с 0:3. Далее была еще одна американская экс-звезда Слоан Стивенс, которую не без проблем Марта прошла в двух сетах – 7:5, 7:5. В потенциальном четвертьфинале украинка выйдет на победительницу пары Боузкова – Гауфф.

Мирра Андреева

«Нейтралка» в этом сезоне взяла титулы в Аделаиде и Линце, хотя это скромные достижения на фоне выигранного Ролан Гаррос. Хоть Андреева и показывает высокие результаты, чемпионского поведения у нее и близко нет, а это высоко ценится в теннисном мире. Нельзя сказать, что в этом сезоне спортсменка стала более устойчивой психологически, постоянные истерики ее привычный почерк.

В Цинциннати Андреева одолела в двух партиях украинку Александру Олейникову – 6:1, 6:0, которой тяжело на харде. А также прошла Джанис Тджен из Индонезии, соперница оказала серьезное сопротивление во второй партии – 6:1, 7:6. После Ролан Гаррос «нейтралка» впервые выиграла два матча кряду, ведь провалила три турнира до этого.

Личные встречи

Теннисистки пересекались трижды все матчи состоялись в текущем сезоне, за это время их игры уже стали принципиальными. Первая и единственная встреча на харде состоялась на турнире в Брисбене, тогда украинка выиграла в двух сетах. Второй матч уже прошел в финале Мадрида, и вновь сильнее была Марта. Последняя битва имела место в полуфинале Ролан Гаррос, при всем уважении к польке Хвалиньской, именно здесь был завуалированный финал, где победу одержала «нейтралка». Таким образом, после трех встреч Костюк ведет со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры не выделяют фаворитку, шансы теннисисток на успех действительно равные. Марта тяжело входит в матчи на этом турнире, здесь нужна будет максимальная концентрация. Обе теннисистки в Цинциннати не показывают свой максимум, хотя тут настрой будет особенным.

Хоть матчи спортсменок проходили в интересной борьбе, всегда все заканчивалось в двух партиях. Психологический фактор очень важен, тут я отдам предпочтение Марте, поэтому ставлю на ее победу за 2.00.