Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Как это было: Костюк прошла Стивенс и пробилась в 4-й круг Цинциннати
WTA
19 августа 2026, 09:05 | Обновлено 19 августа 2026, 09:14
294
0

ФОТО. Как это было: Костюк прошла Стивенс и пробилась в 4-й круг Цинциннати

Смотрите фотогалерею матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

19 августа 2026, 09:05 | Обновлено 19 августа 2026, 09:14
294
0
ФОТО. Как это было: Костюк прошла Стивенс и пробилась в 4-й круг Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс и Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 августа украинка Марта Костюк одержала непростую победу над бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Костюк переиграла Стивенс со счетом 7:5, 7:5. Марта провела первое очное противостояние против Слоан.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Стивенс!

Марта во второй раз в карьере сыграет на стадии 1/8 финала тысячника в Цинциннати и впервые с 2024 года. Следующей соперницей Костюк будет пятая сеяная Мирра Андреева.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5

ФОТО. Как это было: Костюк прошла Стивенс и пробилась в 4-й круг Цинциннати

marta-kostyuk-sloan-stivens-r3-tsintsinnati-18082026
marta-kostyuk-sloan-stivens-r3-tsintsinnati-18082026-foto-1
marta-kostyuk-sloan-stivens-r3-tsintsinnati-18082026-foto-2
marta-kostyuk-sloan-stivens-r3-tsintsinnati-18082026-foto-3
marta-kostyuk-sloan-stivens-r3-tsintsinnati-18082026-foto-4
По теме:
Костюк / Стернс – Го Ханьюй / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
фото фотогалерея Марта Костюк Слоан Стивенс WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Бокс | 19 августа 2026, 04:12 1
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко

Украинец сообщил, что Виталий и Владимир оказали большое влияние на его карьеру

В Украине попросили Владимира Кличко остановиться. Это будет ошибкой
Бокс | 19 августа 2026, 09:40 2
В Украине попросили Владимира Кличко остановиться. Это будет ошибкой
В Украине попросили Владимира Кличко остановиться. Это будет ошибкой

Григорук советует боксеру не возвращаться на ринг

«Суркис считает, что нужно потерпеть» – известно, почему не уволили Костюка
Футбол | 19.08.2026, 02:44
«Суркис считает, что нужно потерпеть» – известно, почему не уволили Костюка
«Суркис считает, что нужно потерпеть» – известно, почему не уволили Костюка
Стало известно, от чего умерла бывшая невеста Владимира Кличко
Бокс | 19.08.2026, 02:32
Стало известно, от чего умерла бывшая невеста Владимира Кличко
Стало известно, от чего умерла бывшая невеста Владимира Кличко
Накашима наказал Медведева в 3-м круге Цинциннати, отыграв тройной матчбол
Теннис | 19.08.2026, 00:55
Накашима наказал Медведева в 3-м круге Цинциннати, отыграв тройной матчбол
Накашима наказал Медведева в 3-м круге Цинциннати, отыграв тройной матчбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер нашел финальное усиление перед стартом в Лиге чемпионов
Шахтер нашел финальное усиление перед стартом в Лиге чемпионов
18.08.2026, 07:25 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
17.08.2026, 08:45
Бокс
Костюк с напарницей переиграли сестер Уильямс на WTA 1000 в Цинциннати
Костюк с напарницей переиграли сестер Уильямс на WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2026, 05:29 4
Теннис
Сергей Ребров оказался в центре громкого скандала
Сергей Ребров оказался в центре громкого скандала
17.08.2026, 13:11 66
Футбол
Ярмоленко выбрал нового тренера для Динамо – источник
Ярмоленко выбрал нового тренера для Динамо – источник
18.08.2026, 09:02 17
Футбол
Источник: в раздевалке Жироны была драка с участием звезды сборной Украины
Источник: в раздевалке Жироны была драка с участием звезды сборной Украины
17.08.2026, 10:56 16
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
17.08.2026, 09:59 1
Бокс
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
18.08.2026, 06:44 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем