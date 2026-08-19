18 августа украинка Марта Костюк одержала непростую победу над бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Костюк переиграла Стивенс со счетом 7:5, 7:5. Марта провела первое очное противостояние против Слоан.

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Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Стивенс!

Марта во второй раз в карьере сыграет на стадии 1/8 финала тысячника в Цинциннати и впервые с 2024 года. Следующей соперницей Костюк будет пятая сеяная Мирра Андреева.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5

ФОТО. Как это было: Костюк прошла Стивенс и пробилась в 4-й круг Цинциннати