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WTA
19 августа 2026, 00:35 | Обновлено 19 августа 2026, 00:39
79
0

Костюк сыграет с Андреевой. Определены еще пять участниц R4 Цинциннати

Помимо Марты, из верхней части сетки далее уже прошли Андреева, Ван Сию, Киз и Гауфф

19 августа 2026, 00:35 | Обновлено 19 августа 2026, 00:39
79
0
Костюк сыграет с Андреевой. Определены еще пять участниц R4 Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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18–19 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) проходят матчи 1/16 финала в верхней части сетки.

Уже определены пять участниц четвертого раунда из верхней части: Марта Костюк (Украина, WTA 11), Мирра Андреева (WTA 6), Мэдисон Киз (США, WTA 24), Ван Сию (Китай, WTA 108) и Коко Гауфф (США, WTA 4).

Костюк переиграла Слоан Стивенс и далее поборется с Миррой Андреевой, которая одолела Джанис Тджен.

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24-я ракетка Мэдисон Киз разгромила Катерину Синякову. Следующей соперницей американки будет Ван Сию. Представительница Китая должна была встретиться с Элиной Свитолиной, но украинка снялась из-за травмы голеностопа.

Четвертая сеяная Коко Гауфф справилась с Энн Ли. Гауфф во второй партии отыгралась с 3:5. В четвертом раунде Цинциннати Коко поборется с победительницей матча Мария Боузкова – Ива Йович.

В ночь на 19 число состоятся еще три матча 1/16 финала в верхней части сетки: Арина Соболенко – Ван Синьюй, Сара Бейлек – Екатерина Александрова и Мария Боузкова – Ива Йович.

Днем ранее в Цинциннати были определены пары 1/8 финала в нижней части сетки.

WTA 1000 Цинциннати. 1/16 финала, 18–19 августа

  • Катерина Синякова (Чехия) [33] – Мэдисон Киз (США) [20] – 1:6, 3:6
  • Джанис Тджен (Индонезия) [32] – Мирра Андреева [5] – 1:6, 6:7 (5:7)
  • Ван Сию (Китай) [Q] – Элина Свитолина (Украина) [8] – WO., Ван Сию
  • Коко Гауфф (США) [4] – Энн Ли (США) [28] – 6:1, 7:6 (7:3)
  • Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5

Видеообзор матча Катерина Синякова – Мэдисон Киз

Видеообзор матча Джанис Тджен – Мирра Андреева

Видеообзор матча Коко Гауфф – Энн Ли

Видеообзор матча Марта Костюк – Слоан Стивенс

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Марта Костюк Слоан Стивенс Мирра Андреева Джанис Тджен Ван Сию Элина Свитолина Коко Гауфф Энн Ли Мэдисон Киз Катерина Синякова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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