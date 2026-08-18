Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис и Винус. Определены обладатели wild card на US Open 2026
US Open
18 августа 2026, 20:42 | Обновлено 18 августа 2026, 20:48
428
0

Монфис и Винус. Определены обладатели wild card на US Open 2026

Пять американок и пять американцев получили приглашение в основу мейджора

18 августа 2026, 20:42 | Обновлено 18 августа 2026, 20:48
428
0
Монфис и Винус. Определены обладатели wild card на US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Организаторы Открытого чемпионата США 2026 объявили обладатедей wild card в основную сетку турнира.

В список вошли именитые Гаэль Монфис и Винус Уильямс. Прглашение в основу мейджора получили пять американцев и пять американок.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свободными остаются еще два слота – по одному в мужской и женский одиночный разряд. Можно предположить, что WC получат Стэн Вавринка и Серена Уильямс.

Обладатели wild card в мужской одиночный разряд USO-2026

  • Мартин Дамм
  • Майкл Чжен
  • Джей-Джей Вульф
  • Себастьян Горзни
  • Джек Кеннеди
  • Гаэль Монфис
  • Алексей Попырин

Обладатели wild card в женский одиночный разряд USO-2026

  • Винус Уильямс
  • Слоан Стивенс
  • Кэрол Янг Су Ли
  • Риз Брантмаер
  • Теа Фродин
  • Леолия Жанжан
  • Тайла Престон

US Open 2026 стартует в Нью-Йорке 30 августа и продлится до 13 сентября.

Инфографика

По теме:
УИЛЬЯМС: «Нельзя думать: «Прочитай мои мысли, потому что мы сестры»
Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс. Легенды в Цинциннати. Видеообзор
Серена УИЛЬЯМС: «Мне нравится, когда Марта делает сальто»
US Open 2026 Гаэль Монфис Винус Уильямс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Реала обратились к Лунину после матча с Шальке
Футбол | 18 августа 2026, 02:11 0
ФОТО. Фанаты Реала обратились к Лунину после матча с Шальке
ФОТО. Фанаты Реала обратились к Лунину после матча с Шальке

Украинский голкипер получил теплую реакцию болельщиков в соцсетях

Свитолина снялась с супертурнира в Цинциннати до старта матча 1/16 финала
Теннис | 18 августа 2026, 20:06 1
Свитолина снялась с супертурнира в Цинциннати до старта матча 1/16 финала
Свитолина снялась с супертурнира в Цинциннати до старта матча 1/16 финала

Элина не сыграет против Ван Сию, которая без борьбы вышла в четвертый раунд тысячника

Суркис поставил задачу перед Костюком после вылета Динамо из еврокубков
Футбол | 18.08.2026, 13:51
Суркис поставил задачу перед Костюком после вылета Динамо из еврокубков
Суркис поставил задачу перед Костюком после вылета Динамо из еврокубков
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 18.08.2026, 06:44
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Источник назвал клуб, который выиграл борьбу за Мудрика
Футбол | 18.08.2026, 07:02
Источник назвал клуб, который выиграл борьбу за Мудрика
Источник назвал клуб, который выиграл борьбу за Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркисы прибыли в Киев и уже решили судьбу Костюка – источник
Суркисы прибыли в Киев и уже решили судьбу Костюка – источник
17.08.2026, 06:44 34
Футбол
Свитолина отыграла 7 матчболов и вышла в 1/16 финала тысячника в Цинциннати
Свитолина отыграла 7 матчболов и вышла в 1/16 финала тысячника в Цинциннати
17.08.2026, 07:15 18
Теннис
Игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната
Игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната
18.08.2026, 02:55 19
Футбол
Михаил Мудрик определился со своим будущим
Михаил Мудрик определился со своим будущим
17.08.2026, 07:42 7
Футбол
Ярмоленко выбрал нового тренера для Динамо – источник
Ярмоленко выбрал нового тренера для Динамо – источник
18.08.2026, 09:02 17
Футбол
Сергей Ребров оказался в центре громкого скандала
Сергей Ребров оказался в центре громкого скандала
17.08.2026, 13:11 66
Футбол
Прыжки с шестом. Дюплантис взял золото ЧЕ-2026, Онуфриев – на 5-м месте
Прыжки с шестом. Дюплантис взял золото ЧЕ-2026, Онуфриев – на 5-м месте
16.08.2026, 23:45 2
Другие виды
Костюк с напарницей переиграли сестер Уильямс на WTA 1000 в Цинциннати
Костюк с напарницей переиграли сестер Уильямс на WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2026, 05:29 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем