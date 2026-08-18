Монфис и Винус. Определены обладатели wild card на US Open 2026

Организаторы Открытого чемпионата США 2026 объявили обладатедей wild card в основную сетку турнира.

В список вошли именитые Гаэль Монфис и Винус Уильямс. Прглашение в основу мейджора получили пять американцев и пять американок.

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Свободными остаются еще два слота – по одному в мужской и женский одиночный разряд. Можно предположить, что WC получат Стэн Вавринка и Серена Уильямс.

Обладатели wild card в мужской одиночный разряд USO-2026

Мартин Дамм

Мартин Дамм Майкл Чжен

Майкл Чжен Джей-Джей Вульф

Джей-Джей Вульф Себастьян Горзни

Себастьян Горзни Джек Кеннеди

Джек Кеннеди Гаэль Монфис

Гаэль Монфис Алексей Попырин

Обладатели wild card в женский одиночный разряд USO-2026

Винус Уильямс

Винус Уильямс Слоан Стивенс

Слоан Стивенс Кэрол Янг Су Ли

Кэрол Янг Су Ли Риз Брантмаер

Риз Брантмаер Теа Фродин

Теа Фродин Леолия Жанжан

Леолия Жанжан Тайла Престон

US Open 2026 стартует в Нью-Йорке 30 августа и продлится до 13 сентября.

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