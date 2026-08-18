Монфис и Винус. Определены обладатели wild card на US Open 2026
Пять американок и пять американцев получили приглашение в основу мейджора
Организаторы Открытого чемпионата США 2026 объявили обладатедей wild card в основную сетку турнира.
В список вошли именитые Гаэль Монфис и Винус Уильямс. Прглашение в основу мейджора получили пять американцев и пять американок.
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Свободными остаются еще два слота – по одному в мужской и женский одиночный разряд. Можно предположить, что WC получат Стэн Вавринка и Серена Уильямс.
Обладатели wild card в мужской одиночный разряд USO-2026
- Мартин Дамм
- Майкл Чжен
- Джей-Джей Вульф
- Себастьян Горзни
- Джек Кеннеди
- Гаэль Монфис
- Алексей Попырин
Обладатели wild card в женский одиночный разряд USO-2026
- Винус Уильямс
- Слоан Стивенс
- Кэрол Янг Су Ли
- Риз Брантмаер
- Теа Фродин
- Леолия Жанжан
- Тайла Престон
US Open 2026 стартует в Нью-Йорке 30 августа и продлится до 13 сентября.
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