Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)

UPD: Элина Свитолина снялась с матча 1/16 финала против Ван Сию

18 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде первая ракетка Украины сыграет против представительницы Китая Ван Сию (WTA 108). Поединок начнется третьим запуском на Champions' Court после игры Кэш / Гласспул – Рам / Солсбери. Ориентировочное время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Катериной Синяковой, либо с Мэдисон Киз.

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