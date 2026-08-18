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WTA
18 августа 2026, 12:05 | Обновлено 18 августа 2026, 20:12
4278
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Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

18 августа 2026, 12:05 | Обновлено 18 августа 2026, 20:12
4278
3 Comments
Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
WTA. Элина Свитолина
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UPD: Элина Свитолина снялась с матча 1/16 финала против Ван Сию

18 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде первая ракетка Украины сыграет против представительницы Китая Ван Сию (WTA 108). Поединок начнется третьим запуском на Champions' Court после игры Кэш / Гласспул – Рам / Солсбери. Ориентировочное время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Катериной Синяковой, либо с Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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До речі, ця Ван - це не та що наробила шороху весною ..  Та буде битись з Соболенкой ..
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