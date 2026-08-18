Марта Костюк – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка сыграет против бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 240). Поединок начнется третьим запуском на TONY TRABERT STADIUM 3 после игры Чжен – Музетти. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Джанис Тджен, либо с Миррой Андреевой.

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