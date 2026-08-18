Марта Костюк – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
18 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В третьем раунде украинка сыграет против бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 240). Поединок начнется третьим запуском на TONY TRABERT STADIUM 3 после игры Чжен – Музетти. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Джанис Тджен, либо с Миррой Андреевой.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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