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  4. Марта Костюк – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 августа 2026, 11:48 |
357
0

Марта Костюк – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

18 августа 2026, 11:48 |
357
0
Марта Костюк – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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18 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка сыграет против бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 240). Поединок начнется третьим запуском на TONY TRABERT STADIUM 3 после игры Чжен – Музетти. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Джанис Тджен, либо с Миррой Андреевой.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк Слоан Стивенс смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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