Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного турнира WTA 1000 в Цинциннати
В ночь на 18 августа украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка и ее напарница Пейтон Стернс (США) сыграют против легендарных американок Серены Уильямс и Винус Уильямс. Встреча начнется четвертым запуском на GRANDSTAND после игры Наварро – Пегула. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.
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Обе пары получили wild card от организаторов. Костюк и Стернс впервые сыграют в одном дуэте, а Серена и Винус проведут первый поединок с 2022 года.
Победительницы матча во втором круге поборются с третьими сеяными Го Ханьюй и Кристиной Младенович.
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