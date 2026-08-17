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WTA
17 августа 2026, 23:53 | Обновлено 18 августа 2026, 00:58
249
0

Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного турнира WTA 1000 в Цинциннати

17 августа 2026, 23:53 | Обновлено 18 августа 2026, 00:58
249
0
Костюк / Стернс – С. Уильямс / В. Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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В ночь на 18 августа украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка и ее напарница Пейтон Стернс (США) сыграют против легендарных американок Серены Уильямс и Винус Уильямс. Встреча начнется четвертым запуском на GRANDSTAND после игры Наварро – Пегула. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

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Обе пары получили wild card от организаторов. Костюк и Стернс впервые сыграют в одном дуэте, а Серена и Винус проведут первый поединок с 2022 года.

Победительницы матча во втором круге поборются с третьими сеяными Го Ханьюй и Кристиной Младенович.

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Марта Костюк Пейтон Стернс Серена Уильямс Винус Уильямс смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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