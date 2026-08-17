СВИТОЛИНА: «Гаэль и Эндрю были очень удивлены тем, как я выиграла тот сет»

Украинская теннисистка Элина Свитолина во флеш-интервью на корте прокомментировала победу над Терезой Валентовой в 1/32 финала WTA 1000 в Цинциннати:

– Ты отыграла семь матч-пойнтов, Элино, и вот ты сейчас стоишь здесь перед большим количеством своих болельщиков.

– О, да. Это был нелегкий вечер для меня, но все закончилось хорошо, поэтому я очень счастлива. И, конечно, я хочу очень поблагодарить вас за то, что болели за меня, когда я была на матч-пойнтах. Вы действительно не переставали меня поддерживать, и я это действительно чувствовала, поэтому продолжала бороться. Так что огромное спасибо.

– Терезе 19 лет. У неё впереди большое будущее. Она довольно мощно била по мячу в вашу сторону, а вы сегодня нашли ответы на это. Но расскажите немного о том, как она играла сегодня, и о ваших впечатлениях.

– Она играла невероятно. Я пыталась найти выход вплоть до самого конца второго сета и искала этот план игры, потому что она попадала во все линии и очень хорошо отбивала мяч. Так что да, это заняло у меня немного времени, но в конце концов я справилась.

– Вы подошли к Гаэлю [Монфис] и Эндрю [Беттлс]. Нам нужно знать, что они вам сказали? Ведь после того, как вы с ними поговорили, вы выиграли следующие шесть геймов.

– Они сказали мне просто продолжать бороться, и я думаю, они были очень удивлены тем, как я выиграла тот второй сет. Для меня это действительно что-то особенное – иметь свою команду, которая поддерживает меня не только в хорошие моменты, но и в трудные. Именно тогда это имеет наибольшее значение.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Тереза Валентова