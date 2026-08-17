Марта КОСТЮК: «Больше всего я все равно учусь в матчах, которые проигрываю»

Украинская теннисистка Марта Костюк посетила студию Tennis Channel после победы над Софией Кенин в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати:

– Марта, поздравляем с победой сегодня. Тяжело было на корте. Игроки весь день говорили о ветре и о том, как он влияет на их матчи. Как он повлиял на вас?

– Да, я присоединяюсь к ним. Было очень ветрено, очень-очень жарко и очень-очень влажно. Так что, мне кажется, сегодня мы получили весь спектр условий. К тому же я проиграла Софии в прошлом году, а сегодня она играла очень хорошо. Так что это было непросто еще и помимо всех остальных вещей.

– Марта, третий сет мог уйти в любую сторону. Это была настоящая борьба туда-сюда. Вы очень сильно сражались на корте. Вы очень агрессивный игрок, но при этом и очень физически сильны на корте, вы не против длинных розыгрышей. В таких условиях вы ловили себя на мысли, что, возможно, хотите завершать очки немного быстрее?

– Ну, сегодня, прежде всего, это зависит от того, против кого я играю. Мне кажется, она сегодня диктовала много розыгрышей. Она очень агрессивная, у нее очень плоский, очень глубокий мяч. Так что было непросто. Мне казалось, что я все время была той, кто пытался продлить розыгрыши, заставить ее чуть больше бегать и просто немного усложнить ей жизнь.

Так что это снова было непросто, потому что было действительно жарко. Мяч летел намного быстрее, чем я ожидала, наверное. Не знаю, но это точно не помогало.

– Вы выиграли так много матчей в этом году и вообще за карьеру. Какие матчи дают вам больше удовлетворения: когда вы выходите, играете потрясающе и выигрываете 6:2, 6:2, или те, где вам действительно приходится выгрызать победу?

– Я бы сказала – матчи после поражения. Они сложные. У меня было непростое поражение от Иги, а потом она выиграла турнир. Она играла против меня очень-очень хорошо, особенно во втором и третьем сетах. Поэтому приехать сюда, сразу проиграть первый сет, не хотеть вылететь в первом матче и получить два поражения подряд прямо перед турниром Grand Slam – думаю, такие матчи действительно сложные.

Но в итоге, мне кажется, больше всего я все равно учусь в матчах, которые проигрываю. Победы – это здорово, они дают уверенность. Но то, что действительно двигает тебя вперед, – это то, как ты принимаешь поражения.

– Сказано как чемпионка. Почти невозможно поверить, что она провела на корте столько времени в такой жесткой жаре. Пришла такой спокойной, выглядит прекрасно, свежая после корта. Перед турниром в Торонто, кажется, вы немного развлеклись: были на фестивалях, слушали музыку, провели время на пляже. Это и приводит вас к такому расслабленному состоянию?

– Не знаю. Мне хотелось бы в это верить. Думаю, расписание невероятно жесткое, и я стараюсь брать максимум из тех дней, когда у меня есть отдых. Наша поездка на Ибицу была довольно давно, но я немного приоткрою занавес, чтобы люди понимали, чего на самом деле стоит попасть туда, куда ты хочешь попасть.

В тот день я проснулась в 6 утра, провела две тренировки. Позже в тот же день у меня был перелет. Потом я поехала на концерт, немного на вечеринку, а в 8 утра у меня был рейс обратно, и в тот же день я тренировалась. Так что ты пытаешься найти способ делать то, что хочешь, и не разрушать свой график.

Это было непросто, но именно это я хотела сделать. И я подумала: зачем играть в теннис, если я не могу делать вещи, которые хочу делать? Мы немного нашли способ. А кроме этого, да, после Уимблдона у меня было несколько выходных, просто дома, почти ничего не делала. Но было весело.

– Марта, если смотреть на ваши хайлайты в этом году: семь побед над игроками топ-10, 30 побед за сезон, полуфиналы, конечно, на Ролан Гаррос и Уимблдоне. За вами было потрясающе наблюдать. После этой небольшой паузы после Уимблдона – а это короткая пауза – вы брали время, чтобы немного осмыслить и переоценить, где вы сейчас и куда хотите идти?

– Я хочу думать, что да. Но точно у меня было больше времени, чтобы просто как-то впитать первую половину сезона: чего мы достигли и сколько работы было проделано. Мне кажется, вторая часть сезона всегда немного более сложная, особенно для игроков, которые много играли.

Это непросто. Все мы с чем-то боремся. У меня есть некоторые вещи, с которыми я борюсь физически, и уверена, что я не единственная. Мы пытаемся этим управлять. Поэтому идем матч за матчем.

Не знаю. Опять же, независимо от того, насколько мы уставшие или не слишком воодушевлены, или что-то еще – такое тоже может случаться, – я стараюсь каждый день спрашивать себя: что я хочу сделать сегодня? Чего я хочу достичь? Через какие вызовы я хочу пройти? И готова ли я с ними столкнуться?

Потому что в конце концов важно то, как ты проходишь через трудные моменты. А мы все проходим через них каждый день. Так что я действительно стараюсь идти день за днем. Возможно, я больше подумаю об этом в конце сезона, когда у меня действительно будет больше времени. Не знаю.

Но на этом этапе я очень довольна тем, как со всем справлялась. Конечно, это непросто, потому что я нахожусь в положении, в котором никогда раньше в жизни не была. Это новая территория, как я уже говорила, и я стараюсь взять из нее максимум.

– Далее вы сыграете с еще одной обладательницей wild card из США – Слоан Стивенс. У нее был большой успех на североамериканском харде раньше, она выигрывала US Open. Что думаете об этом вызове?

– Да, посмотрим в конце их матча, с кем я сыграю. Не думаю, что я когда-либо играла с ней раньше. Никогда не легко играть с американками в США. Думаю, они всегда показывают здесь свой лучший теннис. Не знаю, как они это делают, но для меня это точно было так, когда я играла против них здесь.

Я рада атмосфере. Рада буду увидеть украинские флаги. Надеюсь, больше людей будет болеть за меня. Не знаю. Но да, это еще один день, еще один матч. И я готова к этому вызову.

Интервью Марты Костюк для Tennis Channel