Дарья Снигур – Мэдисон Киз. Борьба с 24-й ракеткой в Цинциннати. Видеообзор

16 августа украинка Дарья Снигур проиграла Мэдисон Киз в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Снигур проиграла 24-й ракетке мира после забранного первого сета – 6:4, 3:6, 3:6. Встреча завершилась за 2 часа и 8 минут.

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Дарья в Цинциннати успела переиграть Юлию Стародубцеву. Киз в третьм круге встретится либо с Катериной Синяковой, либо с Джессикой Бузас Манейро.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Дарья Снигур (Украина) – Мэдисон Киз (США) [20] – 6:4, 3:6, 3:6

Видеообзор матча