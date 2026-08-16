Дарья Снигур – Мэдисон Киз. Борьба с 24-й ракеткой в Цинциннати. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
16 августа украинка Дарья Снигур проиграла Мэдисон Киз в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Снигур проиграла 24-й ракетке мира после забранного первого сета – 6:4, 3:6, 3:6. Встреча завершилась за 2 часа и 8 минут.
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Дарья в Цинциннати успела переиграть Юлию Стародубцеву. Киз в третьм круге встретится либо с Катериной Синяковой, либо с Джессикой Бузас Манейро.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Дарья Снигур (Украина) – Мэдисон Киз (США) [20] – 6:4, 3:6, 3:6
Видеообзор матча
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