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  4. Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 августа 2026, 20:54 |
897
0

Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

16 августа 2026, 20:54 |
897
0
Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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16 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против Софии Кенин (США, WTA 115). Поединок начнется ориентировочно в 21:20 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка в 1/16 финала поборется либо со Слоан Стивенс, либо с Анастасией Потаповой.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк София Кенин смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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