WTA16 августа 2026, 20:54 |
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Марта Костюк – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
16 августа 2026, 20:54 |
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16 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка сыграет против Софии Кенин (США, WTA 115). Поединок начнется ориентировочно в 21:20 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.
Победительница поединка в 1/16 финала поборется либо со Слоан Стивенс, либо с Анастасией Потаповой.
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