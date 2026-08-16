Олейникова проиграла Андреевой и завершила выступления в Цинциннати

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла шестой ракетке мира Мирре Андреевой за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мирра Андреева [5] – 1:6, 0:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Олейникова впервые в карьере сыграла на тысячнике в Цинциннати. На старте соревнований Александра переиграла Эльвину Калиеву.

Украину в Цинциннати продолжат представлять Дарья Снигур, Элина Свитолина и Марта Костюк.

Видеообзор матча

Фото с матча (Александра Олейникова)