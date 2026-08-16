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WTA
16 августа 2026, 19:13 | Обновлено 16 августа 2026, 20:58
3284
37

Олейникова проиграла Андреевой и завершила выступления в Цинциннати

Александра в двух сетах уступила Мирре в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в США

16 августа 2026, 19:13 | Обновлено 16 августа 2026, 20:58
3284
37 Comments
Олейникова проиграла Андреевой и завершила выступления в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла шестой ракетке мира Мирре Андреевой за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мирра Андреева [5] – 1:6, 0:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Олейникова впервые в карьере сыграла на тысячнике в Цинциннати. На старте соревнований Александра переиграла Эльвину Калиеву.

Украину в Цинциннати продолжат представлять Дарья Снигур, Элина Свитолина и Марта Костюк.

Видеообзор матча

Фото с матча (Александра Олейникова)

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Александра Олейникова Мирра Андреева WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 37
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Очікувано. Рівень Олександри значно нижчий. Таких тренерів, які у пельменя, ніколи не мала. Місце в першій сотні має в основному завдяки виграшами челенджера. Не варто сильно розстроюватись.
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+4
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Кто то другого ожидал? 
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+3
Ех Саша, і як оце ти так вмієш програвати, ніякої боротьби
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+2
Очікуваємо.Успіхів на  наступному турнірі у Мексиці!
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+2
Питання до Марченка, Ви при розумі?
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+1
Програла просто ганебно! Та ще й болотній!
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
мінус два з п'яти.
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0
скільки йобаних москалів набігло... це капець...  Грай , Сашуня.. і все буде добре !  Україна завжди тебе підтримає.
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-1
Языком чесать — не мешки ворочать) 
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-1
Якби вона не тріпалася на політичні теми про її існування знали б лише батьки та родичі
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-1
Треба було щось намалювати на лобі .. Без цього, який може бути результат ...
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-1
не знаю що коментувати
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-1
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В следующем году вылетит нахрен из сотни и больше никогда туда не вернётся. Мой прогноз 
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-3
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Только пиздеть может 
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-4
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Потужно. Отгребла по заслугам.
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-4
мабуть всі сили у Сашки забрала попередня гра.
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-4
Нічого зараз на прес-конференції відіграється, наговорить на 6:0 6:0 і проходить далі. Смерть ворогам!
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-6
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Каструлюголові треба вчитись грати,а не пиз..ти,на Вімблдоні тоже 6-0 6-0 програла…хоча я ненавиджу ту доярку Андрєєву але це різний рівень тенісисток.Інше діло Світоліна і Костюк, як то говорять і словом і ділом.Ще є надія на Снігур що в майбутньому додасть. А ця каструльоголова і Ястремська це поразка і ще й їх визвали на Кубок ДжинКінг
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-10
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