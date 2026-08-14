Олейникова успешно стартовала на супертурнире WTA 1000 в Цинциннати

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Эльвину Калиеву (США, WTA 120) за 1 час и 24 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Эльвина Калиева (США) [WC] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 1:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Олейникова взяла реванаш у Калиевой за поражение на 40-тысячнике в Словении три года назад.

Во втором круге тысячника в Цинциннати Александра сыграет против пятой сеяной Мирры Андреевой.

Олейникова одержала третью победу в шести матчах на турнирах категории WTA 1000, в частности первую на хардовом покрытии.

Александра стала третьей представительницей Украины, которая выиграла стартовый поединок в Цинциннати-2026 после Ангелины Калининой и Дарьи Снигур. Олейникова, Калинина и Снигур присоединились к Элине Свитолиной и Марте Костюк во втором круге турнира.

Видеообзор матча