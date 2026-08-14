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WTA
14 августа 2026, 23:39 | Обновлено 15 августа 2026, 05:53
2868
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Олейникова успешно стартовала на супертурнире WTA 1000 в Цинциннати

Александра в двух сетах переиграла Эльвину Калиеву в матче первого раунда тысячника

14 августа 2026, 23:39 | Обновлено 15 августа 2026, 05:53
2868
7 Comments
Олейникова успешно стартовала на супертурнире WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Эльвину Калиеву (США, WTA 120) за 1 час и 24 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Эльвина Калиева (США) [WC] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 1:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Олейникова взяла реванаш у Калиевой за поражение на 40-тысячнике в Словении три года назад.

Во втором круге тысячника в Цинциннати Александра сыграет против пятой сеяной Мирры Андреевой.

Олейникова одержала третью победу в шести матчах на турнирах категории WTA 1000, в частности первую на хардовом покрытии.

Александра стала третьей представительницей Украины, которая выиграла стартовый поединок в Цинциннати-2026 после Ангелины Калининой и Дарьи Снигур. Олейникова, Калинина и Снигур присоединились к Элине Свитолиной и Марте Костюк во втором круге турнира.

Видеообзор матча

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Александра Олейникова WTA Цинциннати Эльвина Калиева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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З перемогою! 
Успіхів!... так хочеться сенсації), а для Саші (та й для всіх українців) це ще й був би великий +: заявити свою позицію WTA
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+9
Молодець!Але подачу треба тренувати постіно.Успіху у наступному матчі!
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+7
обожнюю 
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+3
Гарно. Виніс москворотого калу.
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+2
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А чому наші дві звєзди не грають?. Такий успішний сезон для обох, нє шоб рекорди клепати. І Риба, і Свьонтек заявились начебто 
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-6
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