Олейникова успешно стартовала на супертурнире WTA 1000 в Цинциннати
Александра в двух сетах переиграла Эльвину Калиеву в матче первого раунда тысячника
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Эльвину Калиеву (США, WTA 120) за 1 час и 24 минуты.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
Эльвина Калиева (США) [WC] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 1:6
Это было второе очное противостояние соперниц. Олейникова взяла реванаш у Калиевой за поражение на 40-тысячнике в Словении три года назад.
Во втором круге тысячника в Цинциннати Александра сыграет против пятой сеяной Мирры Андреевой.
Олейникова одержала третью победу в шести матчах на турнирах категории WTA 1000, в частности первую на хардовом покрытии.
Александра стала третьей представительницей Украины, которая выиграла стартовый поединок в Цинциннати-2026 после Ангелины Калининой и Дарьи Снигур. Олейникова, Калинина и Снигур присоединились к Элине Свитолиной и Марте Костюк во втором круге турнира.
Видеообзор матча
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