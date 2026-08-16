Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Поражение в Цинциннати. Видеообзор матча

В ночь на 16 августа украинка Ангелина Калинина уступила Эмме Наварро в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Калинина потерпела поражение в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 2:6 за 2 часа и 18 минут.

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Наварро в третьем круге тысячника в Цинциннати поборется против Джессики Пегулы.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Эмма Наварро (США) [25] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:2

Видеообзор матча