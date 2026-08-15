Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати

15 августа, во втором круге турнира Цинциннати, свою встречу проведут Ангелина Калинина (WTA 51) – Эмма Наварро (WTA 28).

Поединок начнется не ранее 21:00 по Киеву.

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Ангелина Калинина

Статистика Калининой в этом сезоне выглядит красиво, 39 побед в 56 матчах, поднялась на 76 позиций в рейтинге. Если разобраться, много побед украинка одержала на челленджерах, где и взяла два титула. На харде спортсменка провела всего десять матчей, в которых одержала пять побед.

Свой путь в Цинциннати Калинина начала с тяжелой победы против чешки Дарьи Видмановой, с которой удалось отыграться с 4:6, 1:3, украинка забрала вторую партию 6:4, а потом и третью 6:2. Спортсменке не так часто удается показать лучшую игру, впереди тяжелый матч против сильной, но проходимой соперницы.

Эмма Наварро

Американская спортсменка выдает не самый яркий сезон, на ее счету 20 побед в 38 встречах. Хуже выглядит ситуация на харде, где Наварро выиграла всего пять матчей из 16. Главное достижение теннисистки в этом году, выигранный турнир в Страсбурге.

Свой последний матч американка провела в Торонто, где уже в стартовой встрече уступила «нейтралке» Корнеевой – 2:6, 2:6. Наварро потеряла уже 13 позиций с начала года, она сейчас напоминает нестабильного середняка, хотя не так давно входила в топ-10. Прорыва в Цинциннати я от нее не жду.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, матч состоялся целых 7 лет назад, на турнире ITF в Чарльстоне, тогда Наварро выиграла в двух сетах – 6:4, 6:4.

Прогноз

Между собой сыграют две опытные, но далеко не самые стабильные спортсменки. Американка объяснима котируется небольшим фаворитом, хотя Калинина точно в силах дать бой. Конечно, многое будет зависеть от настроя и физического состояния теннисисток.

Наварро сыграет на глазах у родной публики, что является преимуществом, но я жду напряженного матча, поэтому ставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,62.