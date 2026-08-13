Ига Свентек – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Торонто

14 августа состоится финал теннисного турнира в Торонто, в котором сыграют Ига Свентек (WTA 8) – Елена Рыбакина (WTA 2).

Начало встречи запланировано на 01:00 по киевскому времени.

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Ига Свентек

На дворе уже август, а Свентек еще не выиграла ни одного титула в сезоне, такого не было с 2019 года. Более того, полька вышла в свой первый финал в этом году, что тоже не свойственно. Иге явно не хватало стабильности, хотя 28 побед в 40 играх не самый плохой результат.

В Торонто экс-первая ракетка во многих играх напоминала себя прежнюю, она не оставила шансов чешке Бейлек – 6:0, 6:3, быстро закрыла матч против швейцарки Голубич – 6:2,6:1. Переломила ход встречи с украинкой Мартой Костюк – 3:6, 6:1, 6:2. Далее не заметила «нейтралку» Шнайдер – 6:2, 6:1. Самым тяжелым выдался матч против украинки Элины Свитолиной – 6:3, 1:6, 6:3, в решающем сете Свентек отдала свою подачу, счет стал 2:3, после чего взяла четыре гейма кряду.

Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира провела 50 матчей в этом сезоне, одержав 39 побед, самые большие достижения: титул на Открытом чемпионате Австралии и в Штутгарте, а также был финал Индиан Уэллс, проигранный в решающем третьем сете на тай-брейке.

В Торонто Рыбакина выиграла только один матч в двух партиях, начала свой путь с победы над австралийкой Дарьей Касаткиной – 6:3, 5:7, 6:4, далее прошла Ли Энн – 6:2, 7:5, потом одолела «нейтралку» Самсонову – 6:4, 4:6, 6:4. Пришлось совершить камбэк с Наоми Осакой, уступая 4:6, 2:4, но взяла вторую партию на тай-брейке, а потом третий сет 6:4. В полуфинале удалось пройти мощную Коко Гауфф – 5:7, 6:2, 6:2.

Личные встречи

У спортсменок богатая история очных противостояний, они пересекались 12 раз, счет пока равный 6:6. Последний матч состоялся в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии этого года, тогда Рыбакина выиграл в двух партиях – 7:5, 6:1.

Прогноз

Нас ожидает финал с эффектной афишей, ведь встретятся две сильные теннисистки топ-уровня. Букмекеры в данном противостоянии отдают небольшой перевес польской спортсменке. Нет сомнений в том, что нас ожидает теннис высокого уровня, поэтому матч может затянуться. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,75.