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WTA
13 августа 2026, 18:20 | Обновлено 13 августа 2026, 18:52
1398
14

Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

13 августа 2026, 18:20 | Обновлено 13 августа 2026, 18:52
1398
14 Comments
Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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13 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка играет против представительницы Чехии Дарьи Видмановой (WTA 92). Встреча стартовала в 18:10 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с 25-й сеяной Эммой Наварро.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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Єс молодець!
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+4
Молодець! 
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+2
Коли тренер у стосунках з протеже, то це  не тренер. Ні нагримати, коли потрібно, ні по сраці надавати. Стародубцева і Завацька, як приклад.
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+2
От в чому Гелі не дорікнеш, це у відсутності бійцівських якостей. Що вона, що Катруся Завацька, б'ються доки сили є. Сили, на жаль, швидко закінчуються. Їм би здоров'я як у тієї бульбокобили, ціни б їм не було.
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+1
1-1. Продовжуємо вболівати.
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+1
Є сет!
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+1
Зловила чешка гру. Вела Геля 4-1 і програла 5 геймів поспіль(
Але не тільки наші так вміють. Завацька в Куршумлійській Бані (Сербія), W75, взяла сет, програючи 5-1 хорватці Леї Бошковіч (WTA 324). Завтра у чвертьфіналі Катарина зіграє з Р.Денчевою (WTA 358). Успіхів!
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+1
Нарешті. Проте сама гра не дає значного оптимізму..
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0
Геля дотискай!
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0
як включити цю трансляцію я не можу
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Жах ,примудрилася програти сет з 4-1.
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0
Геля,де подача?Й перестань бити в аути,як Даяся!
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-1
Молодець, чуть не виграла 1й сет
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-1
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