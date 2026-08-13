WTA13 августа 2026, 18:20 | Обновлено 13 августа 2026, 18:52
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Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
13 августа 2026, 18:20 | Обновлено 13 августа 2026, 18:52
1398
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13 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка играет против представительницы Чехии Дарьи Видмановой (WTA 92). Встреча стартовала в 18:10 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется с 25-й сеяной Эммой Наварро.
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