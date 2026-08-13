Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Победительница поединка во втором круге поборется с 25-й сеяной Эммой Наварро.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

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В первом раунде украинка играет против представительницы Чехии Дарьи Видмановой (WTA 92). Встреча стартовала в 18:10 по Киеву.

13 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

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