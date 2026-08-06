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Шотландия
06 августа 2026, 12:17 | Обновлено 06 августа 2026, 12:18
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0

Клуб подтвердил. Главный тренер Селтика попал в больницу

Мартин О'Нил перенес небольшое медицинское вмешательство

06 августа 2026, 12:17 | Обновлено 06 августа 2026, 12:18
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0
Клуб подтвердил. Главный тренер Селтика попал в больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин О'Нил
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«Селтик» опубликовал официальное заявление относительно состояния здоровья главного тренера команды Мартина О'Нила.

«В ответ на слухи можем подтвердить, что Мартин О'Нил перенес небольшое медицинское вмешательство в больнице.

Мы ожидаем, что Мартина выпишут из больницы в течение ближайших одного-двух дней. От имени Мартина хотим поблагодарить болельщиков за их теплые пожелания.

Просим уважать право Мартина и его семьи на частную жизнь», – говорится в сообщении клуба.

О'Нил вернулся в «Селтик» по ходу прошлого сезона и привел команду к чемпионству и победе в Кубке Шотландии. После этого 70-летний специалист решил остаться в клубе и летом подписал контракт на 1 год.

В новом сезоне чемпионата Шотландии «Селтик» стартовал с тяжелой домашней победы над «Данди» – 1:0.

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Мартин О'Нил Селтик больница чемпионат Шотландии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Селтик
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