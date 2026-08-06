Клуб подтвердил. Главный тренер Селтика попал в больницу
Мартин О'Нил перенес небольшое медицинское вмешательство
«Селтик» опубликовал официальное заявление относительно состояния здоровья главного тренера команды Мартина О'Нила.
«В ответ на слухи можем подтвердить, что Мартин О'Нил перенес небольшое медицинское вмешательство в больнице.
Мы ожидаем, что Мартина выпишут из больницы в течение ближайших одного-двух дней. От имени Мартина хотим поблагодарить болельщиков за их теплые пожелания.
Просим уважать право Мартина и его семьи на частную жизнь», – говорится в сообщении клуба.
О'Нил вернулся в «Селтик» по ходу прошлого сезона и привел команду к чемпионству и победе в Кубке Шотландии. После этого 70-летний специалист решил остаться в клубе и летом подписал контракт на 1 год.
В новом сезоне чемпионата Шотландии «Селтик» стартовал с тяжелой домашней победы над «Данди» – 1:0.
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