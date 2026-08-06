Клуб подтвердил. Главный тренер Селтика попал в больницу

«Селтик» опубликовал официальное заявление относительно состояния здоровья главного тренера команды Мартина О'Нила.

«В ответ на слухи можем подтвердить, что Мартин О'Нил перенес небольшое медицинское вмешательство в больнице. Мы ожидаем, что Мартина выпишут из больницы в течение ближайших одного-двух дней. От имени Мартина хотим поблагодарить болельщиков за их теплые пожелания. Просим уважать право Мартина и его семьи на частную жизнь», – говорится в сообщении клуба.

О'Нил вернулся в «Селтик» по ходу прошлого сезона и привел команду к чемпионству и победе в Кубке Шотландии. После этого 70-летний специалист решил остаться в клубе и летом подписал контракт на 1 год.

В новом сезоне чемпионата Шотландии «Селтик» стартовал с тяжелой домашней победы над «Данди» – 1:0.