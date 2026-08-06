Впервые с сезона 2000/01. ЮКСА и Александрия выдали историческую ничью

Матч-открытие второго тура Первой лиги между ЮКСА и «Александрией» завершился со счетом 4:4 и сразу вошел в историю.

До перерыва команды обменялись точными ударами с 11-метровой отметки. У гостей пенальти реализовал Третьяков, а у хозяев – Парагвай. Во второй половине игры легионер команды из Тарасовки оформил хет-трик, а еще один гол забил Шершень. В свою очередь у гостей дубль записал в свой актив Третьяков, а еще по голу забили Кузьмин и Дыхтярук.

Лишь в третий раз в истории Первой лиги был зафиксирован результат матча с таким счетом и впервые с сезона 2000/01. Тогда в Ужгороде местное «Закарпатье» в рамках 34-го тура Первой лиги сыграло 4:4 с дублем киевского «Динамо».

Впервые же счет 4:4 в Первой лиге был зафиксирован в сезоне 1993/94 в матче между сумским СБТС и николаевским «Эвисом».