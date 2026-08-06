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Украина. Первая лига
06 августа 2026, 07:47 |
116
0

Впервые с сезона 2000/01. ЮКСА и Александрия выдали историческую ничью

Матч второго тура Первой лиги завершился со счетом 4:4

06 августа 2026, 07:47 |
116
0
Впервые с сезона 2000/01. ЮКСА и Александрия выдали историческую ничью
ФК Александрия
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Матч-открытие второго тура Первой лиги между ЮКСА и «Александрией» завершился со счетом 4:4 и сразу вошел в историю.

До перерыва команды обменялись точными ударами с 11-метровой отметки. У гостей пенальти реализовал Третьяков, а у хозяев – Парагвай. Во второй половине игры легионер команды из Тарасовки оформил хет-трик, а еще один гол забил Шершень. В свою очередь у гостей дубль записал в свой актив Третьяков, а еще по голу забили Кузьмин и Дыхтярук.

Лишь в третий раз в истории Первой лиги был зафиксирован результат матча с таким счетом и впервые с сезона 2000/01. Тогда в Ужгороде местное «Закарпатье» в рамках 34-го тура Первой лиги сыграло 4:4 с дублем киевского «Динамо».

Впервые же счет 4:4 в Первой лиге был зафиксирован в сезоне 1993/94 в матче между сумским СБТС и николаевским «Эвисом».

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ЮКСА Тарасовка Александрия Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу статистика
Иван Чирко Источник: UA-Football
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