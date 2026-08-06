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ATP
06 августа 2026, 01:22 | Обновлено 06 августа 2026, 01:35
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0

Чемпион ATP 500 в Вашингтоне вылетел на старте Мастерса в Монреале

Тейлор Фритц проиграл Тьяго Агустину Тиранте в двух сетах в матче 1/32 финала

06 августа 2026, 01:22 | Обновлено 06 августа 2026, 01:35
39
0
Чемпион ATP 500 в Вашингтоне вылетел на старте Мастерса в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц
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Американский теннисист Тейлор Фритц (ATP 9) завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Монреале, Канада.

В 1/32 финала Фритц, сеяный под седьмым номером, проиграл представителю Аргентины Тьяго Агустину Тиранте (ATP 65) в двух сетах за 1 час и 29 минут – 5:7, 3:6.

Это была первая очная встреча теннисистов.

3 августа Фритц стал чемпионом пятисотника в Вашингтоне, обыграв в решаюзем поединке испанца Рафаэля Ходара.

Для Тиранте это третья победа над игроком топ-10 в карьере (Андрей Рублев, Бен Шелтон и Тейлор Фритц).

В следующем раунде аргентинец сыграет с Алексеем Попыриным.

ATP 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Тьяго Агустин Тиранте Тейлор Фритц [7] – 7:5, 6:3

Видеообзор матча

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Тейлор Фритц Тьяго Агустин Тиранте ATP Монреаль
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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