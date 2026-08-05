200 млн евро. Ливерпуль ошеломили суммой, которую ПСЖ требует за Забарного

Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании сразу двух игроков французского «ПСЖ» — украинского защитника Ильи Забарного и вингера Брэдли Баркола. Об этом сообщает Footen France.

По информации источника, парижане не особо заинтересованы в продаже игрока сборной Украины. Отмечается, что трансфер Ильи будет возможен только за сумму, не меньшую 65 миллионов евро, которые «ПСЖ» заплатил за него прошлым летом «Борнмуту».

Если же «Ливерпуль» действительно будет заинтересован в двойной сделке с французским грандом по Барколу и украинскому защитнику, то за обоих ему придётся выложить более 200 миллионов евро.

Сообщалось, что Забарный провёл переговоры с титулованным клубом.