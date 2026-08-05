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  4. 200 млн евро. Ливерпуль ошеломили суммой, которую ПСЖ требует за Забарного
Англия
05 августа 2026, 23:47 |
618
2

200 млн евро. Ливерпуль ошеломили суммой, которую ПСЖ требует за Забарного

Английскому клубу придется потратиться на трансфер украинца

05 августа 2026, 23:47 |
618
2 Comments
200 млн евро. Ливерпуль ошеломили суммой, которую ПСЖ требует за Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании сразу двух игроков французского «ПСЖ» — украинского защитника Ильи Забарного и вингера Брэдли Баркола. Об этом сообщает Footen France.

По информации источника, парижане не особо заинтересованы в продаже игрока сборной Украины. Отмечается, что трансфер Ильи будет возможен только за сумму, не меньшую 65 миллионов евро, которые «ПСЖ» заплатил за него прошлым летом «Борнмуту».

Если же «Ливерпуль» действительно будет заинтересован в двойной сделке с французским грандом по Барколу и украинскому защитнику, то за обоих ему придётся выложить более 200 миллионов евро.

Сообщалось, что Забарный провёл переговоры с титулованным клубом.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Олейченко  всех покусал в спорт.юа  , наверное. По заголовкам дибильным соревнование у них теперь .
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200 за двоих. В Украине можно так, к сожалению писать. В цивилизованой стране -уже б ушли с молотка вместе с писаками...
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